Путин призвал не относиться к России как к бабушке, а сделать ее молодой

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал не относиться к России "как к любимой бабушке", а делать ее молодой и устремленной в будущее.

"Россия — это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке — вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело и на этом ограничиться. Совсем нет. Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед. И с каждым новым поколением она такой и становится", — заявил Путин на съезде "Единой России" после доклада председателя партии, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.