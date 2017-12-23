Спикер парламента Чечни закроет свой Instagram из-за блокировки Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 23 дек — РИА Новости. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов сообщил, что закрывает свой аккаунт в Instagram после того, как оказалась заблокирована страница главы Чечни Рамзана Кадырова.

Профиль Кадырова в социальной сети Instagram перестал работать в субботу. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 сообщается, что она недоступна. Также не работает страница политика в Facebook.

"Я закрываю свой аккаунт до тех пор, пока страница моего дорогого брата Рамзана Кадырова вновь не обретёт своего достойного хозяина", — написал спикер в заключительной записи на своей странице в Instagram.

По его мнению, "маленькая Чеченская Республика в лице Рамзана Кадырова настолько напугала своей уверенностью в отстаивании государственных интересов России, что госдеп решил дать указание о блокировке страницы Главы ЧР".

"В связи с этим, будучи глубоко благодарным, хочу сообщить своим дорогим подписчикам, что объявляю бойкот нашим недоброжелателям", — заключил Даудов.