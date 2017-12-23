Спикер парламента Чечни закроет свой Instagram из-за блокировки Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 23 дек — РИА Новости. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов сообщил, что закрывает свой аккаунт в Instagram после того, как оказалась заблокирована страница главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Я закрываю свой аккаунт до тех пор, пока страница моего дорогого брата Рамзана Кадырова вновь не обретёт своего достойного хозяина", — написал спикер в заключительной записи на своей странице в Instagram.
По его мнению, "маленькая Чеченская Республика в лице Рамзана Кадырова настолько напугала своей уверенностью в отстаивании государственных интересов России, что госдеп решил дать указание о блокировке страницы Главы ЧР".
"В связи с этим, будучи глубоко благодарным, хочу сообщить своим дорогим подписчикам, что объявляю бойкот нашим недоброжелателям", — заключил Даудов.