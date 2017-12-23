Подмосковные власти объяснили ароматизацию свалки "Кучино"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ароматизация свалки в Балашихе является регулярной процедурой.
"Это регулярная работа в рамках предрекультивации", — сказал Воробьев журналистам.
В ходе прямой линии 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов подмосковной Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.
Во исполнение поручения президента РФ власти Московской области решили незамедлительно закрыть мусорный полигон "Кучино". Губернатор Подмосковья поручил выделить средства на разработку проекта рекультивации закрытого полигона и на выполнение работ по рекультивации в 2018-2019 годах.
Позже ход работ на полигоне "Кучино" лично проконтролировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Осмотрев систему откачки свалочного газа и высокотемпературный факел, глава региона провел совещание, на котором представители минэкологии Московской области, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, Росгидромета и других ведомств еще раз обсудили причины неприятных запахов на юго-востоке столицы, а также в Балашихе, Реутове и Люберцах.