Подмосковные власти объяснили ароматизацию свалки "Кучино"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ароматизация свалки в Балашихе является регулярной процедурой.

Ранее в СМИ появилась информация, что ароматизация свалки в Балашихе была специально проведена к приезду президента РФ Владимира Путина, который накануне принимал участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны по итогам года в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

"Это регулярная работа в рамках предрекультивации", — сказал Воробьев журналистам.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов подмосковной Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.

Во исполнение поручения президента РФ власти Московской области решили незамедлительно закрыть мусорный полигон "Кучино". Губернатор Подмосковья поручил выделить средства на разработку проекта рекультивации закрытого полигона и на выполнение работ по рекультивации в 2018-2019 годах.

В начале декабря жители столицы вновь стали жаловаться на неприятные запахи. В министерстве экологии и природопользования Московской области отрицали причастность полигона к распространению этих запахов. Эксперты ссылались на данные Росгидромета. По ним, 6 декабря направление ветра в районе полигона было "от Москвы" — юго-западное, 7 и 8 декабря — южное, 9 декабря — юго-западное. 12-14 декабря ветер был северо-западный, от полигона "Кучино". Однако, с учетом расстояния запахи не могли ощущаться в центре и на севере столицы.

Позже ход работ на полигоне "Кучино" лично проконтролировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Осмотрев систему откачки свалочного газа и высокотемпературный факел, глава региона провел совещание, на котором представители минэкологии Московской области, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, Росгидромета и других ведомств еще раз обсудили причины неприятных запахов на юго-востоке столицы, а также в Балашихе, Реутове и Люберцах.