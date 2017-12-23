Власти назвали сроки решения вопросов с ж/д подходами к мосту в Крым

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Все вопросы с железнодорожными подходами к мосту в Крым будут решены до конца января, заявил РИА Новости в субботу вице-премьер России Дмитрий Козак.
"Там обнаружились некачественные геологические изыскания, которые делал проектировщик. Идет проверка. Все необходимые задачи я поставил. Срок — до конца января должны по устранению", — сказал собеседник агентства.
Минтранс России в пятницу сообщил, что технические решения проекта железнодорожных подходов к мосту со стороны Крыма будут уточнены, чтобы обеспечить должный уровень его исполнения.
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