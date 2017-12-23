Зюганов призвал не фальсифицировать историю версиями об убийстве Романовых

РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не раздувать кампанию по фальсификации истории, выдвигая версии о ритуальном убийстве царской семьи Романовых в 1917 году.

"Религиозный монархический экстремизм охотно раздувает целую кампанию на костях последнего русского царя, запущена даже версия о ритуальном убийстве романовской семьи. Требования покаяния могут обернуться новыми призывами гробокопательства на Красной площади и надругательства над советскими святынями и победами", — сказал Зюганов на предвыборном съезде КПРФ.

Лидер компартии добавил, что в год 100-летия революции появились силы, активно призывающие к исторической реабилитации русской монархии. "Они возвеличивают Николая II. Они активно фальшивизируют историю советского периода… Не сложно предположить, что 2018 год принесет новые издания обветшалых обвинений в адрес советской страны и коммунистов. Из их числа — развязывание гражданской войны, красный террор", — отметил Зюганов.

По его словам, все это носит "абсолютно взрывоопасный провокационный характер". "Мы призываем остановиться", — подчеркнул лидер компартии.

Как ранее заявлял секретарь патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы "екатеринбургских останков" епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), РПЦ понимает под "ритуальным убийством" царской семьи исключительно "революционное, большевистское возмездие".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.