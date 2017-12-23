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Общество

Зюганов призвал не фальсифицировать историю версиями об убийстве Романовых

12:4523.12.2017
(обновлено: 13:05 23.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на XVII съезде КПРФ. 23 декабря 2017Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на XVII съезде КПРФ. 23 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не раздувать кампанию по фальсификации истории, выдвигая версии о ритуальном убийстве царской семьи Романовых в 1917 году.

Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
© Фото : Public Domain
Загадка царской могилы: обстоятельства гибели Романовых обсудят в Москве
"Религиозный монархический экстремизм охотно раздувает целую кампанию на костях последнего русского царя, запущена даже версия о ритуальном убийстве романовской семьи. Требования покаяния могут обернуться новыми призывами гробокопательства на Красной площади и надругательства над советскими святынями и победами", — сказал Зюганов на предвыборном съезде КПРФ.

Лидер компартии добавил, что в год 100-летия революции появились силы, активно призывающие к исторической реабилитации русской монархии. "Они возвеличивают Николая II. Они активно фальшивизируют историю советского периода… Не сложно предположить, что 2018 год принесет новые издания обветшалых обвинений в адрес советской страны и коммунистов. Из их числа — развязывание гражданской войны, красный террор", — отметил Зюганов.

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Последний император России. Николай II от коронации до отречения

По его словам, все это носит "абсолютно взрывоопасный провокационный характер". "Мы призываем остановиться", — подчеркнул лидер компартии.

Экспозиция музейно-выставочного комплекса Россия - моя история. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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Парк "Россия - моя история" расскажет об убийстве царской семьи
Как ранее заявлял секретарь патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы "екатеринбургских останков" епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), РПЦ понимает под "ритуальным убийством" царской семьи исключительно "революционное, большевистское возмездие".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

Судьба царской семьи после отречения Николая II
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТо, что отречение состоялось, было неожиданностью едва ли не для всех собравшихся. Самое странное и страшное было в том, что за бортом истории в 1917 году оказались абсолютно все присутствующие на фотографии.Отречение императора России Николая II в ночь на 3 марта 1917 года. В царском вагоне (слева направо): министр императорского двора Владимир Борисович Фредерикс, генерал Николай Владимирович Рузский, депутаты Госдумы Василий Витальевич Шульгин и Александр Иванович Гучков, император Николай Второй.
© РИА Новости
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То, что отречение состоялось, было неожиданностью едва ли не для всех собравшихся. Самое странное и страшное было в том, что за бортом истории в 1917 году оказались абсолютно все присутствующие на фотографии.
© Public domainТо, что подпись под документом сделана карандашом - любимая тема разговоров конспирологов. Мол, никакого отречения император не подписывал. Против этой версии говорит единственное, но важное соображение: в течение революционного года - еще не арестованный, спокойно проживавший в Царском Селе Николай не опровергал отречения и не думал сопротивляться.Отречение от престола императора Николая II. 2 марта 1917 года. Машинопись
© Public domain
То, что подпись под документом сделана карандашом - любимая тема разговоров конспирологов. Мол, никакого отречения император не подписывал. Против этой версии говорит единственное, но важное соображение: в течение революционного года - еще не арестованный, спокойно проживавший в Царском Селе Николай не опровергал отречения и не думал сопротивляться.
© public domainФормально великий князь Михаил - младший брат императора - не отрекался от престола, но лишь "подвесил" вопрос о своем царствовании до проведения Учредительного собрания. Которое, напомним, было сорвано уже большевиками в конце 1917 года.Великий князь Михаил Александрович Романов
© public domain
Формально великий князь Михаил - младший брат императора - не отрекался от престола, но лишь "подвесил" вопрос о своем царствовании до проведения Учредительного собрания. Которое, напомним, было сорвано уже большевиками в конце 1917 года.
© Фото из архива МАММ/МДФ Повседневной одеждой низложенного Николая оставалась военная форма. В остальном же он и его семья были на первых порах предоставлены сами себе.Николай II с супругой в Александровском парке. Царское Село, 1917 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
Повседневной одеждой низложенного Николая оставалась военная форма. В остальном же он и его семья были на первых порах предоставлены сами себе.
© Фото : Public domainНикто, глядя на фотографии семейства Романовых, не смог бы в революционные годы сказать, что они чем-то выделяются из общей массы людей.Николай II с семьей в Царском селе после отречения. 1917 год
© Фото : Public domain
Никто, глядя на фотографии семейства Романовых, не смог бы в революционные годы сказать, что они чем-то выделяются из общей массы людей.
© Фото : Public domain На лице Николая Александровича в 1917 году редко можно было - по понятным причинам - видеть улыбку.Николай II. 1917 год
© Фото : Public domain
На лице Николая Александровича в 1917 году редко можно было - по понятным причинам - видеть улыбку.
© Фото из архива МАММ/МДФ И все-таки спокойная жизнь в одной из бывших резиденций была для бывшей царской семьи нереальным вариантом. Слишком велик для многих борющихся сил был соблазн поднять императора на знамя.Дочери Николая II и его сын Алексей в Царском селе перед арестом. 1917 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
И все-таки спокойная жизнь в одной из бывших резиденций была для бывшей царской семьи нереальным вариантом. Слишком велик для многих борющихся сил был соблазн поднять императора на знамя.
© Фото из архива МАММ/МДФ Арест царской семьи произошел практически сразу, 3 марта 1917 года. Вначале, однако, он был домашним, в Царском селеНиколай II и его дочь Татьяна у моста в Александровском парке. 1917 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
Арест царской семьи произошел практически сразу, 3 марта 1917 года. Вначале, однако, он был домашним, в Царском селе
© Public domain После июльских событий в Петрограде, однако, Николая с супругой и детьми под конвоем перевозят в Тобольск - город был выбран при участии А. Ф. Керенского. Там, на втором этаже губернаторского дома, семья провела около полугода. Тобольск, находившийся в 260 километрах от железной дороги, был достаточно глухим и спокойным местом.Николай и его сын Алексей в ссылке в Тобольске. Зима 1917 года
© Public domain
После июльских событий в Петрограде, однако, Николая с супругой и детьми под конвоем перевозят в Тобольск - город был выбран при участии А. Ф. Керенского. Там, на втором этаже губернаторского дома, семья провела около полугода. Тобольск, находившийся в 260 километрах от железной дороги, был достаточно глухим и спокойным местом.
© Public domain Жизнь в тобольской ссылке была скудной и достаточно унизительной, но все-таки относительно вольной. Хотя покидать пределы дома Николаю и его семейству не разрешалось - только в церковь.Николай II с дочерьми в ссылке. 1917 год
© Public domain
Жизнь в тобольской ссылке была скудной и достаточно унизительной, но все-таки относительно вольной. Хотя покидать пределы дома Николаю и его семейству не разрешалось - только в церковь.
© Public domain Последним адресом для семьи Романовых оказался екатеринбургский дом купца Ипатьева.Дом Ипатьева в Екатеринбурге, в подвале которого в ночь с 16 на 17 июля 1918 года был расстрелян вместе с семьей Николай II
© Public domain
Последним адресом для семьи Романовых оказался екатеринбургский дом купца Ипатьева.
© Фото : Public domain Личные вещи, которые находились при царском семействе, были тем немногим, что Николаю и его близким позволили взять из Царского села. Что касается пайка, то "слишком сытное питание" служило только раздражителем для конвойных солдат.Комната Николая II в Доме Ипатьева
© Фото : Public domain
Личные вещи, которые находились при царском семействе, были тем немногим, что Николаю и его близким позволили взять из Царского села. Что касается пайка, то "слишком сытное питание" служило только раздражителем для конвойных солдат.
© AFP 2017 / Pigiste/France Presse Voir/Weltbild A picture taken in July 1918 in Yekaterinburg shows members of the Russian Imperial family posing a few days before being executed Bolsheviks on JUly 17, 1918. From left to right, Grand Duchess Maria, Grand Duchess Anastasia, Tsar Nicolas II, Grand Duchess Tatiana, Tsarevich Alexei, Grand Duchess Olga.Члены царской семьи незадолго до расстрела. 1918 год. Слева направо: вел. кн. Мария, вел. кн. Анастасия, император Николай II, вел. кн. Татьяна, цесаревич Алексей, вел. кн. Ольга.
© AFP 2017 / Pigiste/France Presse Voir/Weltbild
A picture taken in July 1918 in Yekaterinburg shows members of the Russian Imperial family posing a few days before being executed Bolsheviks on JUly 17, 1918. From left to right, Grand Duchess Maria, Grand Duchess Anastasia, Tsar Nicolas II, Grand Duchess Tatiana, Tsarevich Alexei, Grand Duchess Olga.
© Public domain Комната в подвале Дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.Комната в подвале Дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
© Public domain
Комната в подвале Дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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jasmin.kofe
Ну так рассазал бы свою версию.А заодно объяснил бы почему среди множества кадетских юнкерских и прочих училищ Петербурга для штаба революции выбрали Институт благородных девиц.Деяние вполне сравнимое с захватом школы в Беслане.
14:02
23.12.2017
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Владимир Белогорский
"Знает кошка, чьё сало съела"...
13:51
23.12.2017
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Владимир Ф. Быченков
Провокаторы не оставят своих попыток поплясать на костях последнего российского императора и членов его семьи. Это - результат попустительства либерального правительства и заклинаний о "свободе".
13:18
23.12.2017
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RUKAPOMOHI
Правильно. Ритуальные убийства совершают только религиозные деятели. А коммунисты - атеисты.
13:16
23.12.2017
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jasmin.kofe
Не понятны основания на которых коммунисты возражают против" надругательства над советскими святынями и победами".
Когда в своё время они надругались над святынями царской России их не очень интересовали возражения других.
13:07
23.12.2017
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