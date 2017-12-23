Объявлены финалисты конкурса "Лидеры России" из регионов ЮФО

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. 22 декабря стали известны имена финалистов всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" из регионов Южного федерального округа. Это 30 участников, успешно преодолевших испытания окружного полуфинала, который проходил в Ростове-на-Дону с 10 по 13 декабря.

Из 30 финалистов Южного федерального округа 13 человек представляют Ростовскую область, 9 человек — Краснодарский край, по 2 человека — Волгоградскую область, Астраханскую область и город федерального значения Севастополь и по 1 человеку — Республику Крым и Республику Адыгея.

На очереди — объявление полуфиналистов из Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.

20 декабря в Санкт-Петербурге и Владивостоке стартовали полуфиналы по Северо-Западному и Дальневосточному федеральным округам. Они завершатся 23 декабря. Конкурсанты из регионов ЦФО встретятся в полуфиналах, которые пройдут с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве.

Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.