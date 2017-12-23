Путин сыграл в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади

Владимир Путин во время матча Ночной хоккейной лиги на Гум-катке. 22 декабря 2017

Владимир Путин во время матча Ночной хоккейной лиги на Гум-катке. 22 декабря 2017

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошёл поздно вечером на Красной площади в Москве, говорится в сообщении на сайте Кремля.

На размещенных на сайте фотографиях видно, что вместе с Путиным в матче приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, саксофонист Игорь Бутман, хоккеист Вячеслав Фетисов.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе президента и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.