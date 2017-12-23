В районе свалки "Кучино" зафиксировали превышение ПДК сероводорода

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. МЧС РФ зафиксировало превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в районе полигона бытовых отходов "Кучино" в Балашихе, сообщает пресс-служба ведомства.

"В течение суток на двух постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" были зафиксированы шесть разовых превышений предельно допустимых концентраций по сероводороду", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по прогнозу Росгидромета и ВЦМП "Антистихия" в Москве и Московской области метеоусловия до 24 декабря существенно не повлияют на рассеивание вредных примесей в воздухе.

С 8 декабря жители Москвы и Подмосковья жалуются на наличие в воздухе запаха сероводорода. Ранее сообщалось, что по результатам исследований, наиболее вероятный источник загрязнения воздуха — полигон твердых бытовых отходов "Кучино", где с 4 декабря проводятся работы по дегазации. Их рекомендовано приостановить на время неблагоприятных метеоявлений.