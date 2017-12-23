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Общество

Наркотики в изюме, "симки" в чайных пакетиках. Что и как передают в СИЗО

08:5923.12.2017
(обновлено: 21:47 23.12.2017)
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© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН по Мурманской областиКомната приема-передач посылок в СИЗО МурманскаКомната приема-передач посылок в СИЗО Мурманска
© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН по Мурманской области

МУРМАНСК, 23 дек — РИА Новости, Анастасия Яконюк. Печенье и папиросы следует ломать пополам, конфеты и мыло — резать, сыпучее — пересыпать, жидкое — переливать: правила проверки посылок и передач в учреждениях пенитенциарной системы более чем строгие. И все же желающие отправить с воли за решетку средства связи или психотропные вещества порой удивляют невероятной изобретательностью: наркотики прячут в изюме, ватных палочках и даже за рыбьими жабрами, телефоны передают в консервных банках и курице-гриль, а сим-карты — в лейблах чайных пакетиков.

Корреспондент РИА Новости провела один день в комнате приема-передач мурманского СИЗО в качестве стажера и узнала, что и как посылают родственники заключенным.

Между волей и неволей

Говорят, улицу, где находится СИЗО-1 Мурманска, когда-то называли улицей Плача, что вполне актуально и сегодня. Мало того, что здесь расположены мрачные здания изолятора, построенные еще в конце 30-х годов прошлого века без особого архитектурного изящества, так по соседству еще расположились многочисленные бюро ритуальных услуг и морг областной больницы.

Осужденные ИК-2 ГУФСИН по Новосибирской области. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"В тюрьме сидеть недешево". Заключенный — о жизни и заработках на зоне

Женщины с объемистыми сумками появляются у комнаты приема-передач посылок для подследственных и осужденных еще до начала приема — с 09:00 до 10:00 надо успеть заполнить заявление в трех экземплярах, подготовить все продукты и вещи, как того требуют правила. Бывалые консультируют новеньких — что примут, а что нести домой. Например, сало, перец и домашние котлетки — под запретом, все конфеты желательно развернуть, а мыло лучше прозрачное, чтобы не резали.

Инспекторы отдела режима Людмила и Юлия на утреннем построении внимательно слушают давно вызубренные инструкции: вежливость к посетителям, бдительность при проверке вещей и продуктов, осторожность при передаче посылок в камеры. "От вас зависит мнение людей о системе исполнения наказаний", — напоминает замначальника СИЗО по безопасности и оперативной работе Дмитрий Морозов.

Миловидные улыбчивые девушки знают: именно они являются для подследственных и их родственников связующим звеном между волей и неволей, и все же на их плечах — ответственность за то, чтобы запрещенные предметы не оказались в камерах.

© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН по Мурманской областиВ комнате приема-передач посылок в СИЗО Мурманска
© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН по Мурманской области
В комнате приема-передач посылок в СИЗО Мурманска

Все под нож

В 10:00 Юля достает из металлического шкафа больше десятка ножей и видеорегистратор, девушки облачаются в халаты и резиновые перчатки и распахивают окна приема посылок и передач. Большинство родственников к процедуре привычны и терпеливо ждут, когда будут вскрыты заводские упаковки колбасы и сосисок — их необходимо разрезать пополам, чтобы убедиться, что в колбасных изделиях нет лишней "начинки".

Для каждого продукта имеются свои доска и нож — разделывать "птичье молоко" там, где резали колбасу, никому не придет в голову. Для резки мыла — целое приспособление, напоминающее утварь древнерусской избы. Печенье и пряники положено перекладывать в прозрачные пакеты и ломать, конфеты — резать ножом. "За красоту ты не отвечаешь, но делаешь все аккуратно", — с улыбкой поясняет Людмила, показывая "стажеру", как быстро порезать шоколадные конфеты.

Порубить ножом, к примеру, два килограмма шоколадного лакомства — задача, прямо скажем, утомительная. Но если передача предназначена одному из тех, чей портрет висит на доске информации под грифом "лица, склонные к употреблению психотропных веществ или суициду", выбора не остается.

Чай, кофе, сахар, овсянку и прочие сыпучие продукты нужно пересыпать в новые пакеты и внимательно просматривать. Перед тем как отправить сверток к прошедшим проверку продуктам, по нему проводят металлоискателем — для надежности.

"Сейчас сложнее стало передать что-то запрещенное, чем, скажем, лет десять назад: тогда можно было домашнее приносить. Теперь принимаем все продукты только в невскрытых заводских упаковках", — поясняет Людмила, которая проработала в системе исполнения наказаний уже 20 лет.

"Наша задача — принять и проверить. Бывает, что человек улыбнется, разговорится, но это не должно отвлекать — мало ли что он может принести. Я обучалась месяц, а Людмила была моим наставником. Она за спиной стояла, потому что много обязанностей. Это сейчас все отработано — ночью разбуди, все расскажу, как положено делать", — говорит Юля.

© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН по Мурманской областиНожи для проверки передач для находящихся в СИЗО Мурманска
© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН по Мурманской области
Ножи для проверки передач для находящихся в СИЗО Мурманска

От тюрьмы не зарекайся

Очередь посетителей комнаты приема-передач особенна тем, что в ней не ведут праздных разговоров, не рассказывают о себе. Сюда приходят в основном женщины — матери или сестры. Как говорят сотрудники СИЗО, когда человек оказывается за решеткой, его друзья, как правило, быстро исчезают.

Высокая красивая женщина интеллигентного вида молча выкладывает пакеты с продуктами. На вопросы отвечает неохотно: она приходит к сыну, ему 25 лет, за решеткой оказался впервые. "Захотел красивой жизни, воспользовался служебным положением", — с горечью рассказывает мать. Ее сын уже осужден на два года, ждет вступления в силу приговора.

Свадьба в тюремной церкви на территории исправительной колонии в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Все поставила на кон". Как женщины становятся "ждулями" зеков

"Пока он здесь был, отец умер. Друзья не приходят. По телефону разговариваем раз в неделю — говорит, вкусные щи здесь и много книг. А в прошлый раз сказал: "Мама, мне приснился творог, принеси", — рассказывает женщина, выкладывая на проверку стакан творога. И только в конце разговора не сдерживает слез: "Обиды и злости нет уже. Очень жаль его!"

Пока Юля строго, но доброжелательно выпроваживает на улицу подвыпившую компанию, Людмила принимает посылку у плачущей девушки и пожилой женщины. "Свекровь тут у меня, 56 лет, не могу рассказывать", — дает волю слезам невестка. В ее передаче — свитер, ночная рубашка и теплые брюки, много печенья, конфет и других продуктов. "Мы же не знали ничего, соседи вот позвонили. Что случилось? С сожителем своим поругалась, ну, и того его… ножом", — нехотя рассказывает сестра задержанной пенсионерки.

Женщину задержали еще в середине октября, сожителя уже из больницы выписали, только он к непутевой гражданской супруге дорогу не нашел. На вопрос, почему такие строгости — под замок на время следствия, сестра многозначительно вздыхает: "Боевая она у нас". Людмила терпеливо объясняет женщинам, как в следующий раз собрать передачу по всем правилам, успокаивает и пытается шутить: "Смотрите, было 32 бульонных кубика, стало 64".

"Некоторые замыкаются. Другие жалуются, что, мол, вы моего незаконно посадили, но мы-то не сажаем. У людей стресс, но мы объясняем, что и здесь жизнь не заканчивается: кормят три раза в день и прогулка час, и баня, и продукты хорошие. Рассказываем, как сходить на свидание", — поясняет Люда и вспоминает самую ходовую здесь пословицу "От сумы и тюрьмы не зарекайся".

© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН по Мурманской областиВ комнате приема-передач посылок в СИЗО Мурманска
© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН по Мурманской области
В комнате приема-передач посылок в СИЗО Мурманска

Криминальный талант

Пятнадцать-двадцать посылок в день — это затишье перед новогодними праздниками. Подследственным положены передачи общим весом 30 килограммов в месяц, и родственники ждут, чтобы к 31 декабря порадовать близких хотя бы праздничным столом. Впрочем, попытки передать другие "подарки" в неволю тоже исключить нельзя.

"Сейчас меньше уже передают запрещенного, чем раньше. Лет 10 назад мы принимали домашнюю пищу — в любую котлетку или пельмень можно было спрятать что угодно. Я, помню, находила в 2008 году наркотики в изюме. В сухарях, мандаринах, вермишели быстрого приготовления прятали — тогда родственники сами рассыпали по пакетам, а теперь мы это делаем", — говорит Людмила.

Согласно статистике, в этом году в колонии и изоляторы Мурманской области пытались передать больше 230 средств мобильной связи и комплектующих, 135 граммов психотропных препаратов и больше шести литров алкоголя, причем не только в посылках. "Запрещенку" на территорию колоний пытаются забросить с помощью самодельных катапульт и летающих дронов.

"Телефоны находили за окладами икон, в курице-гриль, в коробках сока. Наркотики — в трубочках ватных палочек, в выдолбленной моркови, пакетики прикрепляли за жабрами вяленой путассу. Сим-карты ювелирно приклеивали на лейблы чайных пакетиков", — показывает фотографии обнаруженных "изобретений" пресс-секретарь УФСИН по Мурманской области Ольга Столярова.

© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН по Мурманской областиТелефоны, которые пытались передать в посылках для находящихся в СИЗО Мурманска
© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН по Мурманской области
Телефоны, которые пытались передать в посылках для находящихся в СИЗО Мурманска

Доставка за решетку

Давно прошли времена, когда блюда в передачах из дома хранили тепло маминых рук. Сегодня легко можно избежать вскрытия заводских упаковок, ломания сигарет, разрезания сосисок, фруктов и конфет — для этого родственникам достаточно сделать заказ через магазин на территории колонии. Процедура проста: родственники выбирают товар в магазине, заполняют заявление и оплачивают заказ.

"Бывает, ассортимент меняется — сейчас вот тортики пришли к новому году, колбаска, мясо, мандарины", — перечисляет продавщица магазина. На витрине есть даже коржи для торта в заводской упаковке. Купить еще сгущенки или джема — вот тебе и новогоднее угощение, обсуждают женщины за прилавком. Сегодня в магазине — более 300 наименований продуктов и предметов первой необходимости.

Заключенные исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области в спальне
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Ассортимент у нас большой, цены не сильно отличаются от тех, что в городе. У нас есть документы, где написано, что запрещены продукты, которые требуют тепловой обработки. Торты кремовые нельзя, но можно вафельные. Бум на рулеты, кексы перед Новым годом", — рассказывает начальник ОСП "Мурманское" ФГУП "Промсервис" ФСИН России (эта структура отвечает за работу магазинов в колониях и СИЗО региона) Андрей Скопинцев.

Он поясняет тонкость — ассортимент примерно одинаковый, только в СИЗО есть список разрешенных продуктов, а в колониях — запрещенных. "Можно заказ сделать, например многие курицу-гриль просят. Привозим. Копчености, есть пожелания по колбасам, просят сало, фрукты, овощи, прежде всего лук и чеснок, особенно в колониях строгого режима: им не хватает витаминов. Там сроки большие — по 15-20 лет сидят, заботятся о здоровье", — поясняет Скопинцев.

По его словам, контролируют не только ассортимент. Тщательную проверку проходят все работники, которые так или иначе имеют отношение к цепочке "поставщик-магазин". "Были случаи, когда людей увольняли. Несколько лет назад водитель грузовой машины привез спиртное за спинкой сиденья — начатая была бутылка. Может, забыл про нее, а, может, проверял бдительность. Уволили", — вспоминает Скопинцев.

И все же самый современный и легкий способ передачи, говорит он, — это услуга "ФСИН-доставка". Чтобы ей воспользоваться, не нужно вставать из-за компьютера: родственнику достаточно зайти на сайт, сделать заказ, который через пару дней будет доставлен в колонию или СИЗО. Сегодня именно этот способ становится все более популярным: сам заключенный может выбрать в магазине при учреждении на определенную сумму продукты и вещи, которые ему необходимы.

© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН по Мурманской областиЧайные пакетики со спрятанными в ярлычках сим-картами, которые пытались передать в СИЗО Мурманска
© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН по Мурманской области
Чайные пакетики со спрятанными в ярлычках сим-картами, которые пытались передать в СИЗО Мурманска

На общий стол

На приеме посылок рабочий день Юли и Люды не заканчивается — после обеда передачи нужно разнести по камерам. Особая процедура — проход на территорию изолятора, тщательная проверка и досмотр, снова инструктаж — на этот раз, как вести себя в СИЗО. Сотрудницам комнаты приема-передач запрещено передвигаться по колонии без сопровождения мужчин, поворачиваться к арестантам спиной, они обязаны держать дистанцию, знать склонных к агрессии заключенных и в случае нештатной ситуации поднять тревогу.

Вдоль светлого коридора тянется ряд тяжелых металлических дверей с небольшими окошками и глазками. Лязганье ключа в замочной скважине и скрежет засова — звуки, которые арестанты не забудут, наверное, никогда.

В мурманском СИЗО для женщин оборудовано девять камер — в них есть телевизоры и холодильники, обстановка скромная, ничего лишнего. Железные двухъярусные кровати, стол, стул, полки, умывальник, санузел. Бывает, сидят по одной, иногда — по четыре человека. Посылки разбирают всей камерой и делят по справедливости.

Через открытое окошечко Юля просит подследственную представиться, спрашивает, знает ли она, от кого посылка, протягивает опись и начинает передавать продукты. Получив подписанный список обратно, переходит к следующей камере. Пенсионерка, обвиняемая в ножевом ранении сожителя, с надеждой спрашивает, не от супруга ли посылка. Но полученным вещам и продуктам радуется, ведь почти два месяца ее никто не навещал.

"Труднее всего зайти на режимный этаж, где не только за воровство сидят, но и за убийство, с ними тоже надо общаться. Есть агрессивные, бывает, встречают нецензурной бранью", — говорит Юля.

© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН по Мурманской области Комната приема-передач посылок в СИЗО Мурманска
© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН по Мурманской области
Комната приема-передач посылок в СИЗО Мурманска

Без оливье и селедки под шубой

Самые напряженные трудовые будни ждут сотрудниц комнаты приема-передач накануне Нового года — в день, бывает, принимают до 70 посылок. И хотя список разрешенных продуктов не бесконечный, родственники пытаются скрасить жизнь заключенных деликатесами.

"И рыбу красную, и икру приносят, но только в заводской упаковке. Нас, бывает, люди уговаривают — хотят передать салатик или курочку к празднику. Но это запрещено", — рассказывает Юля.

Никаких изысков к новогоднему столу в колониях и СИЗО не готовят, и все же повара стараются хоть чем-то разнообразить праздничный стол. "Это не значит, что салат оливье подадут. Просто из разрешенных по нормативам продуктов могут сделать более сложное блюдо, которое обычно не готовят", — поясняет Ольга Столярова.

Особые деликатесы за рамками утвержденного списка запрещены для всех без исключения. В камерах мурманского СИЗО за последние годы оказывались и "высокопоставленные сидельцы" — спикер областной думы, депутаты, крупные бизнесмены. "Им передают только разрешенные продукты. Просто их качество и цена выше, это зависит от кошелька родственников. Высокий статус остается за пределами заведения. Для нас у них у всех один статус — подследственные или осужденные", — говорят в исправительном учреждении.

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Общество
Комментарии
8 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Серый Wolf
21 век, а у нас порядки в СИЗО, как и 300 лет назад.
Что стоит поставить рентген-аппарат для досмотра, как в аэропортах? Только попроще и подешевле, рассчитанный максимум на пару сотен клиентов в день, а не на десятки тысяч.
10:40
23.12.2017
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абориген КрымаЕлена
Елена, а зачем в колонии пытать заключенного? с какой целью? чтоб лучше кайлом махал или быстрее баланду ел? какая то буйная у вас фантазия, сериалов пересмотрели?
13:43
23.12.2017
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