Концерт у Кремля, стереокаток и фестивали: где отметить Новый год в Москве

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Новый год в Москве в этом году обещает стать еще грандиознее, яркая праздничная программа готовится практически на каждой центральной улице города. Москвичей и тех, кто приедет погостить в столицу на новогодние каникулы, ожидают многочисленные театральные выступления, впечатляющие шоу и залпы тысячи фейерверков.

Благоустроенные улицы Москвы уже засияли праздничными огнями и световыми инсталляциями. Только на площадках самого масштабного фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдут около восьми тысяч культурных и развлекательных мероприятий.

Свою особенную программу подготовили центральные и окружные парки, на территории которых было также проведено комплексное благоустройство. Гостей ждут тематические выступления, концерты, танцы под открытым небом и настоящая праздничная атмосфера.

Праздничный концерт и каток у самых стен Кремля

Традиционно Красная площадь станет излюбленным местом в столице в Новый год. Все потому, что в новогоднюю ночь она превратится в грандиозную праздничную площадку, куда придут тысячи жителей столицы, туристов со всей России и других стран. Как ранее рассказали РИА Новости в столичной администрации, в Новый год на Красной площади пройдет самый масштабный праздничный концерт, трансляцию которого будет вести Первый канал.

Ранее, 29 ноября, на Красной площади открылся каток и рождественская ярмарка. В центре катка установили одну из самых больших елей, декорированную огромными воздушными шарами, масштабными моделями аэростатов и цеппелинов, летающих кораблей и дирижаблей. Все желающие смогут прокатиться по катку у самых стен Кремля под веселую новогоднюю музыку.

На ГУМ-ярмарке, расположенной рядом с катком, можно полакомиться ярмарочными угощениями — блинами с икрой, медовухой, глинтвейном, печеной картошкой, венскими вафлями или жареными каштанами. Тут же желающие смогут приобрести рождественские сувениры в русском стиле: елочные шары и расписные жостовские подносы, декорированные хендмейд-валенки и вязаные варежки, матрешки, оренбургские и павловопосадские платки.

Тот, кто пришел с детьми или просто захотел окунуться в детство, сможет покататься на каруселях. Здесь на площади их целых пять и все они разные — с воздушными шарами, с чашками, цепочная, с машинками и даже двухэтажная с резными лошадками.

Новогодние предсказания и танцы на льду в Парке Горького

Для тех, кто решил не отсиживаться дома в новогоднюю ночь, Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького тоже приготовил свою разнообразную развлекательную программу: посетителей покатают под открытым небом на стереокатке под зажигательную музыку самых интересных диджеев и исполнителей, гости станут участниками уникального аудиовизуального шоу.

Как сообщили ранее в пресс-службе парка, празднование Нового года начнется на катке уже в 17:00 мск, а завершится праздничная вечеринка только под утро, в 03:00. Поздним вечером, в 22:00 свои диджей-сеты начнут отыгрывать резиденты команды Deep Fried Friends, которые дадут старт четырехчасовому диджей-марафону.

Не пропустят посетители парка и традиционное поздравление президента и боя курантов. Так, трансляция обращения начнется в 23:50 на десятиметровом экране, после чего бой курантов ознаменует начало нового года.

В первые минуты наступившего года на сцену выйдет российская электронная группа D-Pulse, уже завоевавшая популярность в Европе. Их новогодний концерт превратится в уникальное аудиовизуальное шоу, над оформлением которого работали знаменитые медиахудожники из Санкт-Петербурга — Tundra.

Главным украшением парка в новогоднюю ночь станут необычные арт-объекты и уникальные световые решения, которые превратят его в настоящий музей искусства под открытым небом: арку главного входа будет украшать дизайнерская зеркальная елка высотой 10 метров, а центральной инсталляцией праздника станет двухметровый арт-объект в виде числа "2018".

В парке также появится световой тоннель, с помощью световых эффектов он воссоздаст иллюзию снегопада. Но особенным украшением станет "digital-предсказатель", который расскажет каждому о том, что его ждет в 2018 году: чтобы получить уникальное предсказание, необходимо поднести ладонь к считывающему экрану.

В следующем году Парку Горького исполнится 90 лет, а подготовка к празднованию, как рассказывают организаторы, идет уже сейчас. Как пояснили в пресс-службе, к началу зимних каникул фасад дирекции парка со стороны Пушкинской набережной преобразится — на нем появятся объемные светящиеся буквы с цитатой первого директора Парка Горького Бетти Глан, которые станут девизом предстоящего 90-летия.

Музыка в стиле фанк и поздравление космонавтов с МКС на ВДНХ

По-настоящему космический Новый год ожидается на главном катке страны, расположенном на ВДНХ. В самую волшебную ночь года ВДНХ приглашает посетителей отправиться в межгалактическое путешествие.

Так, сцена новогодней программы ВДНХ будет выполнена в виде космической ракеты. При этом сцена станет одновременно медийным полотном со спецэффектами и лазерными установками, отметили ранее в пресс-службе выставки. Именно на ней в праздничную ночь выступят сразу несколько музыкальных групп из Израиля и США.

На одну ночь ВДНХ превратится в танцплощадку, откуда раздастся музыка самых разных стилей. К примеру, гости выставки смогут услышать музыку в стиле хип-хоп, фанк, соул от израильского коллектива Lucille Crew, электронную музыку от чешско-американского проекта N.O.H.A, а также послушать уже успевшую покорить российскую публику группу из Тель-Авива — OSOG. Кроме того, в новогоднюю ночь на ВДНХ можно будет услышать госпел и американский фолк.

Последние 10 минут каждого часа будут полностью отданы зрителям: каждому пришедшему на ВДНХ дадут возможность поделиться своими впечатлениями о вечеринке, поздравить своих близких в прямой трансляции на экран сцены. Пожелания и поздравления прозвучат на весь главный каток страны. Кроме того, все желающие смогут пройти танцевальные мастер-классы и научиться зажигательным движениям, чтобы принять участие в ярких танцевальных флешмобах.

В Новый год ВДНХ станет уникальным еще и потому, что только здесь жители и гости столицы смогут услышать новогоднее поздравление с МКС от российских космонавтов.

Как ранее отмечали организаторы выставки, проходящая на территории комплекса реконструкция никак не помешает весело и ярко отметить Новый год. На ВДНХ ожидают, что в новогодний вечер сюда приедут свыше четырех тысяч гостей.

Квартирники и фейерверки в районных парках Москвы

Чтобы отпраздновать Новый год, москвичам вовсе не обязательно ехать в центр города. Свою праздничную программу уже подготовили и районные московские парки, которые перед Новым годом предстанут в своем неповторимом стиле. В каждом из них пройдут свои интересные концерты, постановки и перфомансы. Основная программа в парках начнется в 22:00 31 декабря и продлится до 02:00-03:00 по мск 1 января.

Как сообщили ранее в мэрии Москвы, посещаемость московских парков за семь лет увеличилась в десять раз с 2010 года, к 2017 году их посетили уже порядка 118 миллионов человек. При этом работы по комплексному благоустройству проведены на 73 парковых территориях.

Так, посетители Таганского парка смогут отметить праздник тематическим "Квартирником у Высоцкого". В январе 2018 года легендарному советскому актеру и музыканту Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. В честь юбилея музыканта здесь прозвучат его всеми любимые песни, а молодые актеры покажут отрывки из спектаклей, главные роли в которых исполнил Высоцкий, — "Гамлет" и "Живой".

Гости "Сокольников" в новогоднюю ночь услышат целый ряд мюзиклов, которые будут сопровождаться танцевально-вокальными номерами. В парке "Красная Пресня" пройдет необычная мандариновая вечеринка, а также шоу театра светового перфоманса.

Новогодняя ночь в парке Кузьминки на юго-востоке начнется с театрально-музыкальной постановки "Щелкунчик": на главной сцене артисты московского театра воспроизведут сюжет одноименной новогодней сказки Эрнста Гофмана. Представление будет сопровождаться композициями русского композитора Петра Чайковского, написанными к балету "Щелкунчик". Продолжением театральной программы станет концерт, который завершится праздничным салютом.

Фейерверки в честь наступления Нового года запустят в 19 парках восьми округов столицы. В центре города пиротехнические шоу пройдут в Парке Горького, Таганском парке и саду "Эрмитаж". На юге Москвы праздничный салют украсит небо в парке "Садовники", а на северо-востоке — в Бабушкинском, Лианозовском и Гончаровском парках.

В каждом из них гостей ожидает уникальное световое шоу. Например, в Бабушкинском будут запускать искристые сферы и мерцающие пионы со звуковыми эффектами и цветок из золотых нитей, а в саду "Эрмитаж" небо озарят золотые пионы и хризантемы, искристые сферы и пальмы.

Весело провести новый год жители города смогут также в Измайловском парке, в парке "Красногвардейские пруды", "Кузьминки", "Садовники", "Фили", "Северное Тушино" и других.

Прогулка по новогоднему бульвару в центре столицы

По-настоящему окунуться в новогоднюю атмосферу жители и гости Москвы смогут, просто прогулявшись по центральным улицам. Уже сегодня благоустроенные улицы столицы загорелись 20 миллионами праздничных огней, а в центре города сияют восемь установленных арочных конструкций, имитирующих фасады знаменитых на весь мир московских театров. Такие, например, появились на Тверской, Пушкинской, Манежной и Театральной площадях, в Газетном и Камергерском переулках.

Кроме того, к Новому году и Рождеству по всему городу установлены 1,1 тысячи елок, в их числе и те, что расположились на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". В этом году самый масштабный городской фестиваль начнется уже в эту пятницу, 22 декабря и продлится до 14 января. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы будут идти на фестивальных площадках ежедневно в режиме нон-стоп с 10:00 до 23:00, а 31 декабря — с 10:00 до 03:00 мск.

В честь наступающего Года театра 31 декабря, 1 и 2 января одна из площадок фестиваля, Тверская улица, станет пешеходной: согласно задумке организаторов фестиваля, в этом году на ней разместятся тематические площадки, каждая из которых будет посвящена всемирно известным спектаклям, операм, балетам — от "Садко" до "Щелкунчика". Гости фестиваля смогут увидеть порядка 150 представлений из классических постановок и суперсовременных спектаклей российских и зарубежных режиссеров.

Главными территориями праздника станут также Красная площадь, Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок и Новопушкинский сквер.

Впервые своя фестивальная программа будет представлена на ранее обновленном и реконструированном Садовом кольце. Вдоль всего кольца откроется семь фестивальных площадок, подготовивших свои уникальные новогодние программы. Традиционно на площадках развернутся ресторанные шале, в которых посетителям предложат вкусные праздничные блюда и десерты.

Всего же на 83 площадках "Путешествия в Рождество" пройдет порядка восьми тысяч мероприятий.

Танцы в игрушечном шаре и ледовые скульптуры

Поклонная гора в этом году также претендует стать одной из самых ярких площадок новогодней Москвы. В рамках третьего фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" прямо здесь развернется ледяная экспозиция. Гости увидят скульптуры, посвященные 32 странам — участницам чемпионата мира по футболу в 2018 году. Для их строительства в столицу привезут две тысячи тонн природного льда.

Полюбоваться здесь можно будет и гигантскими светящимися скульптурами. Например, гостей порадуют вальсирующие пары, собранные из сотен лампочек-светодиодов. Высота четырех из них составляет пять метров, а остальные чуть ниже — три с половиной метра.

Как сообщил ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, на Поклонной горе уже установлен один из самых длинных световых тоннелей для прогулок в городе. Его можно найти в центральной части парка — протяженность тоннеля составляет 80 метров. Он подсвечен пурпурными и белыми светодиодными лентами, украшен новогодними шарами и еловыми ветками.

Но самым излюбленным арт-объектом посетителей Поклонной горы станет огромный елочный шар, внутри которого расположится танцплощадка. В 2016 году шар вошел в Книгу рекордов Гиннесса — он собран из 23 тысяч лампочек, а диаметр скульптуры составил 17 метров. Все желающие смогут зайти внутрь огромной елочной игрушки и потанцевать под самые известные мелодии, среди которых песня группы ABBA "Happy New Year", музыкальный фрагмент "Зима" из цикла "Времена года" Антонио Вивальди, песня "Московские окна" в исполнении группы "Московские девчата", "Зима" в исполнении Эдуарда Хиля.