Концерт у Кремля, стереокаток и фестивали: где отметить Новый год в Москве

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Новый год в Москве в этом году обещает стать еще грандиознее, яркая праздничная программа готовится практически на каждой центральной улице города. Москвичей и тех, кто приедет погостить в столицу на новогодние каникулы, ожидают многочисленные театральные выступления, впечатляющие шоу и залпы тысячи фейерверков.
Благоустроенные улицы Москвы уже засияли праздничными огнями и световыми инсталляциями. Только на площадках самого масштабного фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдут около восьми тысяч культурных и развлекательных мероприятий.
Свою особенную программу подготовили центральные и окружные парки, на территории которых было также проведено комплексное благоустройство. Гостей ждут тематические выступления, концерты, танцы под открытым небом и настоящая праздничная атмосфера.
Праздничный концерт и каток у самых стен Кремля
Ранее, 29 ноября, на Красной площади открылся каток и рождественская ярмарка. В центре катка установили одну из самых больших елей, декорированную огромными воздушными шарами, масштабными моделями аэростатов и цеппелинов, летающих кораблей и дирижаблей. Все желающие смогут прокатиться по катку у самых стен Кремля под веселую новогоднюю музыку.
Тот, кто пришел с детьми или просто захотел окунуться в детство, сможет покататься на каруселях. Здесь на площади их целых пять и все они разные — с воздушными шарами, с чашками, цепочная, с машинками и даже двухэтажная с резными лошадками.
Новогодние предсказания и танцы на льду в Парке Горького
Как сообщили ранее в пресс-службе парка, празднование Нового года начнется на катке уже в 17:00 мск, а завершится праздничная вечеринка только под утро, в 03:00. Поздним вечером, в 22:00 свои диджей-сеты начнут отыгрывать резиденты команды Deep Fried Friends, которые дадут старт четырехчасовому диджей-марафону.
Не пропустят посетители парка и традиционное поздравление президента и боя курантов. Так, трансляция обращения начнется в 23:50 на десятиметровом экране, после чего бой курантов ознаменует начало нового года.
В первые минуты наступившего года на сцену выйдет российская электронная группа D-Pulse, уже завоевавшая популярность в Европе. Их новогодний концерт превратится в уникальное аудиовизуальное шоу, над оформлением которого работали знаменитые медиахудожники из Санкт-Петербурга — Tundra.
В парке также появится световой тоннель, с помощью световых эффектов он воссоздаст иллюзию снегопада. Но особенным украшением станет "digital-предсказатель", который расскажет каждому о том, что его ждет в 2018 году: чтобы получить уникальное предсказание, необходимо поднести ладонь к считывающему экрану.
В следующем году Парку Горького исполнится 90 лет, а подготовка к празднованию, как рассказывают организаторы, идет уже сейчас. Как пояснили в пресс-службе, к началу зимних каникул фасад дирекции парка со стороны Пушкинской набережной преобразится — на нем появятся объемные светящиеся буквы с цитатой первого директора Парка Горького Бетти Глан, которые станут девизом предстоящего 90-летия.
Музыка в стиле фанк и поздравление космонавтов с МКС на ВДНХ
Так, сцена новогодней программы ВДНХ будет выполнена в виде космической ракеты. При этом сцена станет одновременно медийным полотном со спецэффектами и лазерными установками, отметили ранее в пресс-службе выставки. Именно на ней в праздничную ночь выступят сразу несколько музыкальных групп из Израиля и США.
На одну ночь ВДНХ превратится в танцплощадку, откуда раздастся музыка самых разных стилей. К примеру, гости выставки смогут услышать музыку в стиле хип-хоп, фанк, соул от израильского коллектива Lucille Crew, электронную музыку от чешско-американского проекта N.O.H.A, а также послушать уже успевшую покорить российскую публику группу из Тель-Авива — OSOG. Кроме того, в новогоднюю ночь на ВДНХ можно будет услышать госпел и американский фолк.
В Новый год ВДНХ станет уникальным еще и потому, что только здесь жители и гости столицы смогут услышать новогоднее поздравление с МКС от российских космонавтов.
Как ранее отмечали организаторы выставки, проходящая на территории комплекса реконструкция никак не помешает весело и ярко отметить Новый год. На ВДНХ ожидают, что в новогодний вечер сюда приедут свыше четырех тысяч гостей.
Квартирники и фейерверки в районных парках Москвы
Как сообщили ранее в мэрии Москвы, посещаемость московских парков за семь лет увеличилась в десять раз с 2010 года, к 2017 году их посетили уже порядка 118 миллионов человек. При этом работы по комплексному благоустройству проведены на 73 парковых территориях.
Так, посетители Таганского парка смогут отметить праздник тематическим "Квартирником у Высоцкого". В январе 2018 года легендарному советскому актеру и музыканту Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. В честь юбилея музыканта здесь прозвучат его всеми любимые песни, а молодые актеры покажут отрывки из спектаклей, главные роли в которых исполнил Высоцкий, — "Гамлет" и "Живой".
Гости "Сокольников" в новогоднюю ночь услышат целый ряд мюзиклов, которые будут сопровождаться танцевально-вокальными номерами. В парке "Красная Пресня" пройдет необычная мандариновая вечеринка, а также шоу театра светового перфоманса.
Новогодняя ночь в парке Кузьминки на юго-востоке начнется с театрально-музыкальной постановки "Щелкунчик": на главной сцене артисты московского театра воспроизведут сюжет одноименной новогодней сказки Эрнста Гофмана. Представление будет сопровождаться композициями русского композитора Петра Чайковского, написанными к балету "Щелкунчик". Продолжением театральной программы станет концерт, который завершится праздничным салютом.
В каждом из них гостей ожидает уникальное световое шоу. Например, в Бабушкинском будут запускать искристые сферы и мерцающие пионы со звуковыми эффектами и цветок из золотых нитей, а в саду "Эрмитаж" небо озарят золотые пионы и хризантемы, искристые сферы и пальмы.
Весело провести новый год жители города смогут также в Измайловском парке, в парке "Красногвардейские пруды", "Кузьминки", "Садовники", "Фили", "Северное Тушино" и других.
Прогулка по новогоднему бульвару в центре столицы
Кроме того, к Новому году и Рождеству по всему городу установлены 1,1 тысячи елок, в их числе и те, что расположились на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". В этом году самый масштабный городской фестиваль начнется уже в эту пятницу, 22 декабря и продлится до 14 января. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы будут идти на фестивальных площадках ежедневно в режиме нон-стоп с 10:00 до 23:00, а 31 декабря — с 10:00 до 03:00 мск.
В честь наступающего Года театра 31 декабря, 1 и 2 января одна из площадок фестиваля, Тверская улица, станет пешеходной: согласно задумке организаторов фестиваля, в этом году на ней разместятся тематические площадки, каждая из которых будет посвящена всемирно известным спектаклям, операм, балетам — от "Садко" до "Щелкунчика". Гости фестиваля смогут увидеть порядка 150 представлений из классических постановок и суперсовременных спектаклей российских и зарубежных режиссеров.
Впервые своя фестивальная программа будет представлена на ранее обновленном и реконструированном Садовом кольце. Вдоль всего кольца откроется семь фестивальных площадок, подготовивших свои уникальные новогодние программы. Традиционно на площадках развернутся ресторанные шале, в которых посетителям предложат вкусные праздничные блюда и десерты.
Всего же на 83 площадках "Путешествия в Рождество" пройдет порядка восьми тысяч мероприятий.
Танцы в игрушечном шаре и ледовые скульптуры
Полюбоваться здесь можно будет и гигантскими светящимися скульптурами. Например, гостей порадуют вальсирующие пары, собранные из сотен лампочек-светодиодов. Высота четырех из них составляет пять метров, а остальные чуть ниже — три с половиной метра.
Как сообщил ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, на Поклонной горе уже установлен один из самых длинных световых тоннелей для прогулок в городе. Его можно найти в центральной части парка — протяженность тоннеля составляет 80 метров. Он подсвечен пурпурными и белыми светодиодными лентами, украшен новогодними шарами и еловыми ветками.
Но самым излюбленным арт-объектом посетителей Поклонной горы станет огромный елочный шар, внутри которого расположится танцплощадка. В 2016 году шар вошел в Книгу рекордов Гиннесса — он собран из 23 тысяч лампочек, а диаметр скульптуры составил 17 метров. Все желающие смогут зайти внутрь огромной елочной игрушки и потанцевать под самые известные мелодии, среди которых песня группы ABBA "Happy New Year", музыкальный фрагмент "Зима" из цикла "Времена года" Антонио Вивальди, песня "Московские окна" в исполнении группы "Московские девчата", "Зима" в исполнении Эдуарда Хиля.
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