Кузнецова считает преждевременным говорить об отмене "закона Димы Яковлева"

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Россия не получает от США никакой информации о судьбе детей, усыновленных до принятия "закона Димы Яковлева", в отсутствии какого-либо взаимодействия нет смысла говорить о шагах в сторону отмены этого закона, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Пять лет назад, 21 декабря 2012 года, Госдума приняла "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Закон вступил в силу с 1 января 2013 года.

"У нас нет сейчас никакой информации о том, что происходит с теми детьми, которые были ранее усыновлены в США. Министерство образования насчитало более 20 тысяч неответов с американской стороны о судьбе усыновленных российских детей. Нет взаимодействия, поэтому говорить о каких-то дальнейших шагах пока не имеет смысла", — сказала Кузнецова.

"Закон Димы Яковлева" был принят после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Закон получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.