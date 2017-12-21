Кузнецова считает преждевременным говорить об отмене "закона Димы Яковлева"

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Россия не получает от США никакой информации о судьбе детей, усыновленных до принятия "закона Димы Яковлева", в отсутствии какого-либо взаимодействия нет смысла говорить о шагах в сторону отмены этого закона, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
"У нас нет сейчас никакой информации о том, что происходит с теми детьми, которые были ранее усыновлены в США. Министерство образования насчитало более 20 тысяч неответов с американской стороны о судьбе усыновленных российских детей. Нет взаимодействия, поэтому говорить о каких-то дальнейших шагах пока не имеет смысла", — сказала Кузнецова.
"Закон Димы Яковлева" был принят после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Закон получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.