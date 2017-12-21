Медведев поручил разработать меры по профилактике травм на производстве

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам совещания, прошедшего 12 декабря, поручил Минтруду РФ увеличить долю средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, направляемых на профилактику производственных травм и профзаболеваний работников, занятых на вредном производстве, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина в четверг.

"Минтруду России (М.А.Топилину), Минфину России (А.Г.Силуанову) совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в рамках подготовки проекта бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов проработать вопрос об увеличении доли средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами", — говорится в документе.

Отмечается, что также Медведев поручил разработать Ростехнадзору план мероприятий по снижению производственного травматизма и доложить о результатах в правительство РФ до 15 февраля 2018 года. Также Минтруду совместно с ОАО "Российские железные дороги" премьер поручил проработать распространение лучшего корпоративного опыта по обеспечению безопасных условий труда и доложить о результатах до 5 июня 2018 года.

Сообщается, что Минобрнауки России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" поручено проработать вопрос о популяризации среди молодежи культуры безопасного труда и доложить о результатах до 5 апреля 2018 года.