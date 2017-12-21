РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Медведев поручил разработать меры по профилактике травм на производстве

08:5021.12.2017
26043
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фотоПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам совещания, прошедшего 12 декабря, поручил Минтруду РФ увеличить долю средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, направляемых на профилактику производственных травм и профзаболеваний работников, занятых на вредном производстве, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина в четверг.

Производственный цех . Архивное фото
© Фото : Кирилл Ясько
В России на 18% сократилось число тяжелых травм на производстве
"Минтруду России (М.А.Топилину), Минфину России (А.Г.Силуанову) совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в рамках подготовки проекта бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов проработать вопрос об увеличении доли средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами", — говорится в документе.

Отмечается, что также Медведев поручил разработать Ростехнадзору план мероприятий по снижению производственного травматизма и доложить о результатах в правительство РФ до 15 февраля 2018 года. Также Минтруду совместно с ОАО "Российские железные дороги" премьер поручил проработать распространение лучшего корпоративного опыта по обеспечению безопасных условий труда и доложить о результатах до 5 июня 2018 года.

Сообщается, что Минобрнауки России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" поручено проработать вопрос о популяризации среди молодежи культуры безопасного труда и доложить о результатах до 5 апреля 2018 года.

Комментировать
Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Викторович
А с чем связана такая разница в сроках исполнения задания? Ростехнадзору до 15 февраля сделать план мероприятий на всю страну, Минобрнауки с помощниками скачать и распечатать советские плакаты типа "Не стой под стрелой" до 5 апреля, а Минтруду с РЖД аж до 5 июня состряпать корпоративный буклет с красивыми картинками. Это за какие красивые глаза такие поблажки для РЖД?
09:20
21.12.2017
ОтветитьНе отвечать
x11k68
Название статьи не соответствует содержанию. В статье говорится о изъятии средств с предприятий под предлогом страхования от несчастных случаев. ОЧЕРЕДНОЙ ПОБОР государства.
Меры по профилактике травм на производстве это совсем другая песня и Медведев к ней не может иметь никакого отношения.
10:00
21.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена