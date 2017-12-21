МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Комедии Леонида Гайдая бесплатно покажут в кинотеатрах сети "Москино" с первого по восьмое января, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С первого по восьмое января в кинотеатрах сети "Москино" столичного Департамента культуры запланировано 26 бесплатных кинопоказов. Зрители смогут увидеть комедии Леонида Гайдая и фильмы советского режиссера Ларисы Шепитько. Вход на все киносеансы свободный по предварительной регистрации на сайте "Москино"", — говорится в материале портала.

Как отмечается, девять самых известных комедий Гайдая покажут в кинотеатрах "Искра", "Вымпел", "Молодежный", "Березка", "Тула", "Юность", "Сатурн", "Полет", "Спутник" и "Салют". Ретроспектива приурочена к 95-летию со дня рождения режиссера.

Сообщается, что комедию "Бриллиантовая рука" (1968) можно будет посмотреть в кинотеатрах "Полет" первого января в 15.00 и "Березка" второго января в 13.00. Картину "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965), покажут в кинотеатре "Тула" также второго января в 13.00. Комедию "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), зрители смогут увидеть в кинотеатре "Молодежный" восьмого января в 12.00, в кинотеатрах "Искра" и "Сатурн" первого января в 12.00, а также в "Спутнике" шестого января в 14.00. Зарегистрироваться на бесплатный сеанс можно на специальной странице.

По данным портала, горожане также смогут посетить фильмы советского режиссера Ларисы Шепитько. Ретроспектива ее кинокартин пройдет шестого, седьмого и восьмого января в кинотеатрах "Молодежный", "Салют", "Сатурн", "Тула", "Полет" и "Спутник". Показы посвящены 80-летию со дня ее рождения, которое отметят шестого января. Зрители увидят четыре самые известные картины: "Восхождение" (1976), "Крылья" (1966), "Ты и я" (1971) и "Прощание" (1981).

Добавляется, что с 25 декабря по десятое января в кинотеатрах сети "Москино" зрители смогут увидеть картины из цикла "Мороз и солнце: фильм чудесный!", куда вошли популярные мультфильмы, детские сказки, советские комедии и киноленты для семейного просмотра. Всего запланировано более 130 бесплатных киносеансов. Кроме того, в кинотеатре "Космос" со второго по седьмое января пройдут эксклюзивные показы мультфильма по мотивам рассказов шведского детского писателя Свена Нурдквиста "Петсон и Финдус: лучшее на свете Рождество".