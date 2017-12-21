Пока ни одно признанное иноагентом СМИ не оспорило это решение в КС

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пока ни одно из СМИ, признанных решением Минюста РФ иноагентом, не оспорило это решение в Конституционном суде, хотя закон предусматривает такую возможность, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.

"Признание выполнения функции иностранного агента можно оспорить в Конституционном суде. Как я знаю, пока ни одно СМИ из официального перечня (Минюста) не реализовало свое право", — сказала Бокова.

Она подчеркнула, что законодательные инициативы по признанию СМИ иноагентами и по мерам контроля для выполнения законодательства в этой сфере, "являются вынужденными ответными мерами на действия другого, известного всем нам государства, против российских СМИ, осуществляющих деятельность на его территории".

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".