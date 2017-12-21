МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пока ни одно из СМИ, признанных решением Минюста РФ иноагентом, не оспорило это решение в Конституционном суде, хотя закон предусматривает такую возможность, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.
"Признание выполнения функции иностранного агента можно оспорить в Конституционном суде. Как я знаю, пока ни одно СМИ из официального перечня (Минюста) не реализовало свое право", — сказала Бокова.
Она подчеркнула, что законодательные инициативы по признанию СМИ иноагентами и по мерам контроля для выполнения законодательства в этой сфере, "являются вынужденными ответными мерами на действия другого, известного всем нам государства, против российских СМИ, осуществляющих деятельность на его территории".
Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".