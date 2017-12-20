Спасенную в Ираке девочку из Дагестана передали родственникам

ГРОЗНЫЙ, 20 дек — РИА Новости. Трехлетнюю дагестанскую девочку, найденную в багдадской тюрьме, доставили в среду вечером в Грозный и передали родным в аэропорту, передает корреспондент РИА Новости.

Сафию Зайнукову привез из Ирака через Москву представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

В аэропорту он рассказал журналистам, что девочка длительное время металась по иракским лагерям и около месяца находилась в женской тюрьме Багдада.

"С 19 ноября Сафия находилась в женской тюрьме Багдада, где также были десятки российских женщин с детьми. 18 декабря у Сафии был тройной праздник, ей исполнилось три года. В этот день мы получили документ иракских властей о выдворении гражданки России Сафии Зайнуковой из Ирака", — подчеркнул Сабсаби.

Родители девочки, по словам родственников, погибли под Талль-Афаром во время бомбардировок при попытке покинуть город, Сафия выжила. В аэропорту девочку встретили дедушка, бабушка и двоюродные сестры Хадиджа и Фатима, которые, осиротев в Ираке, тоже были доставлены несколько месяцев назад на родину.

Бабушка Кумсият Зайнукова рассказала РИА Новости, что девочки с нетерпением ждали сестренку и до утра не спали от волнения. Фатима Зайнукова подтвердила слова бабушки, добавив, что очень соскучилась по сестре. Воспитывать девочек будут дедушка с бабушкой.

Процесс возвращения женщин и детей на родину из Ирака и Сирии начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ (запрещена в России), вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

На сегодняшний день при содействии чеченских властей домой вернулись около 100 женщин и детей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.