Чувашия получила 26,5 млн рублей на капремонт детской поликлиники

ЧЕБОКСАРЫ, 20 дек — РИА Новости. На капитальный ремонт детской поликлиники в Чебоксарах, входящей в состав Республиканской детской клинической больницы — одного из ведущих детских лечебно-профилактических учреждений региона, выделены 26,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.

"В этом году 26,5 миллионов рублей из федерального бюджета выделены для ремонта поликлиники Республиканской детской клинической больницы, в которой со времени ее строительства проводились только текущие ремонтные работы. Будет проведен капитальный ремонт кровли и входных групп, заменят все основные технические системы и коммуникации, что позволит создать условия для комфортного пребывания наших пациентов и их родителей", — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Владимира Викторова.

В пресс-службе добавили, что ремонтировать поликлинику начали в сентябре текущего года. В поликлинике будет сохранена "доступная среда" для пациентов с ограниченными возможностями.

Капитальный ремонт поликлиники, которая была открыта в 1985 году, планируется завершить в марте 2018 года.

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