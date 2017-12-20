Чувашия получила 26,5 млн рублей на капремонт детской поликлиники

ЧЕБОКСАРЫ, 20 дек — РИА Новости. На капитальный ремонт детской поликлиники в Чебоксарах, входящей в состав Республиканской детской клинической больницы — одного из ведущих детских лечебно-профилактических учреждений региона, выделены 26,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
В пресс-службе добавили, что ремонтировать поликлинику начали в сентябре текущего года. В поликлинике будет сохранена "доступная среда" для пациентов с ограниченными возможностями.
Капитальный ремонт поликлиники, которая была открыта в 1985 году, планируется завершить в марте 2018 года.