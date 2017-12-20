В Москве в рамках программы "Моя улица" построили 200 наземных переходов

МОСКВА 20 дек — РИА Новости. Свыше 90 улиц и площадей было благоустроено в Москве в рамках программы "Моя улица" в 2017 году, также в городе появились 200 наземных пешеходных переходов, сообщил журналистам глава ЦОДД Вадим Юрьев в среду.

Одной из важных точек, по его словам, стала площадь Тверской Заставы — здесь были соблюдены интересы всех участников движения и улучшилось движение для всех, также появился трамвай, новые площадь и пешеходные переходы, благодаря таким мерам движение в этом месте улучшилось.

"В рамках развития пешеходного пространства в этом году организовано 200 новых наземных пешеходных переходов. Также созданы две новые пешеходные зоны, одна в районе Якиманской набережной, другая – в районе Рыбного переулка", — сказал он.

Юрьев также напомнил, что открылся сквозной проезд через Тверскую улицу в районе улиц Чаянова и Васильевская, что сократило большой перепробег автомобилей, которым необходимо было попасть из одного района в другой, пересекая Тверскую улицу.