Житель Воронежа повторил трюк Ван Дамма со шпагатом

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Житель Воронежа повторил трюк голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма: мужчина сел на шпагат между двумя движущимися машинами.

Местные СМИ отмечают, что ролик был снят не так давно — в кадре видна новогодняя елка, которую установили в Центральном парке города.

Ван-Дамм исполнил свой трюк в рекламе Volvo. Видео стало вирусным и послужило основой для множества подражаний. Например, белорусский каскадер Денис Блохин сел на шпагат между двумя самосвалами грузоподъемностью 160 и 180 тонн.