Крымский город-курорт обрел побратима в ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Крымский город-курорт Саки заключил побратимские связи с городом Снежное самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба интеграционного комитета "Россия – Донбасс".
"Подписан договор о побратимстве главой муниципального образования городской округ Саки Республики Крым Владимиром Добрянским и и.о. главы администрации города Снежное ДНР Андреем Дарковским", — говорится в сообщении.
Координатор интеграционного комитета "Россия – Донбасс", депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что это не просто формальное подписание бумаг, а официальное заявление о всецелой поддержке России населению Донбасса.
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