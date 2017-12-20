Крымский город-курорт обрел побратима в ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Крымский город-курорт Саки заключил побратимские связи с городом Снежное самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба интеграционного комитета "Россия – Донбасс".

Это и еще ряд соглашений о побратимстве между городами и районами России и республик Донбасса подписаны в Москве в рамках заседания интеграционного комитета, которое состоялось в среду.

"Подписан договор о побратимстве главой муниципального образования городской округ Саки Республики Крым Владимиром Добрянским и и.о. главы администрации города Снежное ДНР Андреем Дарковским", — говорится в сообщении.

Кроме того, заключены побратимские связи между Белогорским районом Крыма и Лутугинским районом Луганской народной республики, Ардонским районом Северной Осетии и городом Кировское (ДНР).

Координатор интеграционного комитета "Россия – Донбасс", депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что это не просто формальное подписание бумаг, а официальное заявление о всецелой поддержке России населению Донбасса.

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