Мать школьника из Нового Уренгоя рассказала о травле ее сына в интернете

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Мать школьника Николая Десятниченко, выступавшего в бундестаге с рассказом о немецком солдате, прокомментировала RT сообщения о том, что ее сын похудел из-за травли после выступления.

Об этом ранее сообщил глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. По его словам, мальчик потерял семь килограммов из-за издевательств.

"Коля действительно похудел, но это было сразу после выступления. Сейчас он уже полностью восстановился. С ним все хорошо", — рассказала RT Оксана Десятниченко.

Травля действительно была, но на ребенка она не повлияла, отметила собеседница телеканала. Женщина подчеркнула, что в школе все поддерживают ее сына.

"Писали исключительно незнакомые люди. Но я сама не читаю интернет, да и ему не давала", — пояснила Десятниченко.

Коля Десятниченко оказался в центре внимания после выступления в бундестаге с рассказом о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве. Изучив его биографию по открытым источникам, мальчик заявил, что солдат попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой — "умер от тяжелых условий плена". Школьник также рассказал, что посетил "захоронения солдат вермахта" в Челябинской области, где "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

В Сети школьника обвинили в пропаганде нацизма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения неправильными и предположил, что юноша волновался и ничего плохого в виду не имел. Глава Минобрнауки Ольга Васильева также осудила травлю подростка.