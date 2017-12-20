В Генпрокуратуре рассказали, как чаще всего нарушаются права детей

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Больше всего жалоб на нарушение прав несовершеннолетних в России поступает прокурорам по вопросам выделения жилья детям-сиротам, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Больше всего жалоб на нарушение прав несовершеннолетних поступают по вопросам выделения жилья детям-сиротам", — сказал Куренной на четвертом открытом форуме Генеральной прокуратуры РФ "Защита поколений будущего".

Как заявила на форуме заместитель начальника профильного управления ГП РФ Марина Зайцева, основной причиной напряженной ситуации с обеспечением жильем детей-сирот в регионах является недостаточный объем выделяемых на это из местных бюджетов денег.

По ее словам, за шесть месяцев 2017 года прокуроры выявили более 11 тысяч нарушений закона о жилищных правах детей-сирот, внесли свыше тысячи представлений, на незаконные правовые акты принесли 339 протестов. В суды, как отметила Зайцева, направлено 5,5 тысячи исков, по материалам прокурорских проверок возбуждено 21 уголовное дело.

"В большинстве регионов ситуация с обеспечением жильем детей-сирот продолжает оставаться напряженной", — сказала Зайцева, указав что по состоянию на 1 июня на жилищном учете состоит уже 166,5 тысячи человек старше 18 лет. Он также сообщила, что мерами прокурорского реагирования удалось добиться увеличения ассигнований в Красноярском и Пермском краях, Брянской области и других регионах.