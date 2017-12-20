В Думе пояснили почему проект о СМИ-иноагентах не нарушает права человека

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Законопроект о СМИ-иноагентах не нарушает права человека, так как предусматривает обязательства для СМИ, а не ограничения, к тому же такой опыт применяется в США, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

В Госдуму во вторник был внесен законопроект, предусматривающий регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России. В частности, законопроектом предусматривается, что СМИ, признанные в РФ иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо. Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что "зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США", отметил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Права СМИ и граждан никто не ограничивает — это самое главное, что надо знать… Да, на информационную деятельность СМИ налагаются некоторые обязательства, но не ограничения! Это очень важно. Потому что нас в очередной раз уже клеймят душителями свобод, не разбираясь, что же мы, собственно, приняли", — заявил Горелкин РИА Новости.

В качестве примера депутат привел опыт "Левада-Центра", который теперь сопровождает свои публикации примечанием мелким шрифтом внизу страницы о том, что "Левада-Центр" признан иностранным агентом.

"Насколько мне известно, никаких особых затрат в связи с этим центр не несет, никакой дополнительной отчетности сдавать не обязан", — добавил политик.

Что касается признания иностранными агентами физических лиц, то "конкретный юридический механизм такого признания еще не разработан", отметил депутат.

"В США, где сильны традиции индивидуального авторского журнализма, к частному распространителю информации могут быть предъявлены те же требования, что и к редакции большого издания. Там иностранным агентом, иностранным лоббистом может быть признан и обычный гражданин. Это у них не нарушает прав человека и у нас, соответственно, тоже", — подчеркнул Горелкин.