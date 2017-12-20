Госдума приняла закон об удаленной идентификации клиентов банков

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков.

Документ направлен на создание механизма удаленной идентификации клиентов кредитной организации — физических лиц с использованием их биометрических персональных данных (изображение лица, голос). Такая идентификация будет осуществляться с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждением биометрических данных в единой биометрической системе (ЕБС).

Оператор ЕБС будет предоставлять МВД и ФСБ размещенные в данной системе сведения в установленном правительством РФ порядке. Предполагается, что таким оператором будет "Ростелеком", сказал накануне РИА Новости председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом он подчеркнул, что информация будет предоставляться по запросам этих силовых структур и касаться сведений о лицах, подозреваемых в уголовных преступлениях, совершении террористических актов.

Предусмотренный законом механизм позволяет банкам открывать счета (вклады) клиентам — гражданам без их личного присутствия с использованием сети интернет. При этом Банк России будет вправе запретить банку осуществлять удаленную идентификацию клиентов — физических лиц в случае неоднократного в течение одного года нарушения им требований по обязательному контролю операций с денежными средствами или иным имуществом.

Как проводится удаленная идентификация

Аксаков рассказал о механизме удаленной идентификации. По его словам, физическому лицу необходимо будет один раз прийти в любой банк, обладающий правом проводить регистрацию физических лиц в ЕСИА и ЕБС. Банк проведет идентификацию физического лица при личной явке и зарегистрирует его в ЕСИА, (при отсутствии учетной записи в этой системе) снимет биометрические образцы (изображение лица и голос) и направит в ЕБС.

Если гражданин хочет выбрать другой банк, то пройдя авторизацию в ЕСИА и подтвердив свои биометрические данные, используя смартфон, планшет или компьютер с камерой и микрофоном посредством сравнения с ранее внесенными в систему биометрическими образцами, он сможет открыть счет (вклад), получить кредит, сделать перевод.

Если данные совпадают, банк принимает решение об оказании услуги, а если есть сомнения, то он будет вправе отказать в обслуживании, пояснил депутат. В целях дополнительной защиты физического лица его биометрические данные будут храниться в ЕБС в обезличенной форме отдельно от идентификационных данных (ФИО, паспорт, СНИЛС и др.), включенных в базы ЕСИА.

Связка между системами будет осуществляться по уникальному номеру, отметил Аксаков. Данные о физическом лице в ЕСИА будут обновляться органами — владельцами государственных информационных систем (МВД, ПФР России и др.). Контроль и надзор за выполнением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в ЕБС осуществляется ФСБ России и ФСТЭК, а в части банков — Банком России.

Первоначально механизм удаленной идентификации будет реализован только в банковском секторе. После успешного внедрения в банковском секторе механизм удаленной идентификации может быть распространен "на иные сектора экономики (государственные, страховые, пенсионные, микрофинансовые и иные виды услуг)", напомнил глава комитета по финрынку.

"Использование такого механизма удаленной идентификации будет удобно для граждан, проживающих в удаленных регионах, для людей с ограниченными возможностями, поскольку у них отпадает необходимость посещать офис банка, стоять в очереди", — считает Аксаков. При этом он допускает, что впоследствии перечень операций, доступных при удаленной идентификации, может быть расширен.