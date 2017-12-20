В России СМИ-иноагентам дадут 15 дней на устранение нарушений

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Внесенный в Госдуму рядом сенаторов и депутатов ГД законопроект с поправками в закон о СМИ-иноагентах предусматривает гарантию их прав; в частности, таким СМИ будет дан 15-дневный срок на устранение нарушений, в частности, отсутствия соответствующей маркировки, прежде чем доступ к информации этого СМИ будет ограничен, сообщил один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас.

"В отношении информации, распространяемой СМИ-иноагентом, предлагаем установить гарантии соблюдения прав. Так, факт нарушения порядка деятельности СМИ-иноагентом должен быть установлен вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении. До ограничения доступа к такой информации устанавливается пятнадцатидневный срок, который позволяет устранить СМИ-иноагентом выявленные нарушения требований закона", — цитирует Клишаса пресс-служба Совфеда.