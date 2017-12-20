В России предложили создать уголовные суды для подростков

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Уголовные дела, возбужденные в отношении несовершеннолетних, должен рассматривать специальный суд, считают в Общественном совете при уполномоченном по правам ребенка.

По словам члена рабочей группы по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета, юриста Сталины Гуревич, подростки, впервые совершившие преступление, "часто нуждаются не в репрессиях, а в воспитательных мерах".

В Уголовном кодексе они есть — например, передача ребенка родителям "на воспитание", однако "по непонятной причине" суды не используют такие меры, заметила Гуревич.

"Нельзя, чтобы одни и те же судьи судили и уголовников, и детей", — приводит газета "Коммерсант" слова юриста.

Члены рабочей группы пришли к выводу о необходимости "индивидуального сопровождения" детей, нарушивших закон. Наблюдение, как отметила Гуревич, должно проводиться на всех стадиях: после совершения преступления, во время следствия, в суде, перед отбытием срока наказания, перед и после освобождения.

Эксперты также подготовили поправки в УК и УПК, согласно которым предельный возраст отбывания наказания в воспитательной колонии поднимается с 18 лет до 21 года.