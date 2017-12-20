Закон по СМИ-иноагентам нужно сделать полностью зеркальным, считают в ОП

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Все российское законодательство в части СМИ-иноагентов нужно привести в полное и зеркальное соответствие с тем гигантским перечнем запретительных мер, которые США применяют к СМИ РФ на своей территории, считает первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В Госдуму во вторник был внесен законопроект, предусматривающий регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России. В частности, законопроектом предусматривается, что СМИ, признанные в РФ иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо. Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что "зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США", отметил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Палата готова проводить "нулевые чтения", но я полностью согласен с Левиным в части зеркального отражения. Нужно в принципе все наше законодательство в этой сфере привести в зеркальное соответствие с тем, что позволяют себе в отношении к нам там, и каждый день "за океаном" происходит то, что подтверждает нашу правоту", — заявил Малькевич, комментируя законопроект.

Он пояснил, что в опубликованной Белым домом стратегии национальной безопасности США написано, что "не просто Россия представляет угрозу для США, а, оказывается, российские СМИ своей деятельностью способны подрывать и подрывают демократические институты в США".

На вопрос о том, не нарушает ли права человека то, что иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, Малькевич ответил, что это оправдано, если человек попадает под "объективные критерии" иноагента: в том случае, если он получает на финансирование своей деятельности средства из-за рубежа, он "должен зарегистрироваться".

"Когда максимально жесткий американский закон обязал RT зарегистрироваться как иноагента, то там в качестве подзаконных актов значилось, что они должны выдавать информацию обо всех американцах, которые сотрудничают с RT, например, по договорам: выдавать их адреса, суммы, которые они получают и прочую персональную информацию. И это почему-то никого не напрягает… А когда гораздо более спокойная история зеркалится у нас — тут начинают причитать и переживать", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при этом в настоящее время в США обсуждается "существенное увеличение финансирования "Радио Свободы" и "Голоса Америки" на 2018 год, эти компании также объявили о своих планах по расширению вещания не только в России, но и в странах СНГ.

"Потрясающая история: нам перекрывают все мыслимые каналы, а сами при этом в разы увеличивают все то, что есть, и потом пытаются делать вид, что они на что-то обижаются… Нужно максимально привести все в соответствие", — считает общественник.

"За последние два месяца мы в Общественной палате, в нашей комиссии зафиксировали просто целый список совершенно недружественных действий, которые предпринимаются в штатах в отношении наших СМИ: они признаны иноагентами, их заставили зарегистрироваться, им закрыли доступ в конгресс США, на полном серьезе рассматривается законопроект о том, чтобы любой видеоконтент, который произведен хотя бы с минимальным финансированием со стороны нашего государства вообще запретить к распространению в спутниковых и кабельных сетях, а это значит, что даже документальные фильмы, которые получат, например, грант из Минкультуры РФ, уже попадают под это. То есть там — гигантский перечень просто различных запретительных мер", — добавил Малькевич.

Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода".

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.