Коммунисты принесли в Думу копию памятника Дзержинскому

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Депутаты от КПРФ в день 100-летия создания Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем пришли на утренней подход к журналистам с уменьшенной копией памятника Феликсу Дзержинскому, который они предлагают вернуть на Лубянку.

"Я думаю, что даже и вы подтвердите, что сегодня ФСБ без этого памятника на Лубянке осиротела. Сегодня как никогда необходимо восстановление этого монумента на Лубянской площади Феликса Эдмундовича Дзержинского ", — сказал журналистам Николай Харитонов.

Он пояснил, что эту копию памятника Дзержинскому ему подарили Борис Немцов и Ирина Хакамада в период работы Госдумы второго созыва.

"Это подарок Немцова и Хакамады мне на день рождения, когда вторая Государственная Дума поддержала мое предложение от фракции КПРФ о восстановлении (памятника Дзержинскому на Лубянке — ред.). Вы помните, принесли мне в зал, мой рост сделали — 171 см, сказали: забери на день рождения и больше никогда эту тему не поднимай. Я тогда выступил с трибуны и сказал: "Если вы извиняетесь перед народом за то, что вы натворили с Россией в начале 90-х годов…", Феликса Эдмундовича приобнял и сказал: "Прости нас, Феликс, что не уберегли", — рассказал Харитонов.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил президенту России Владимиру Путину обращение с предложением вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

20 декабря отмечается 100-летие создания Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), решающую роль в котором играл Дзержинский.