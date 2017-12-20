В пяти московских парках появилась почта Деда Мороза

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Почтовые ящики Деда Мороза открылись в пяти парках Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В пяти парках департамента культуры города Москвы открылись почтовые ящики Деда Мороза. Написать о своих желаниях и мечтах новогоднему волшебнику могут и дети, и взрослые. А отправить письма можно через специальные почтовые ящики в парках "Фили", "Сокольники", 50-летия Октября, парке Олимпийской деревни и Бабушкинском парке", — говорится в сообщении.

Отправить письмо в "Сокольниках" можно до 30 декабря, уточняется в сообщении. Ящик яркого фиолетового цвета находится на Фонтанной площади. Всем авторам обращений Дед Мороз пришлет сертификаты на бесплатное посещение катка и всепогодной тюбинговой горки парка, которые будут действовать до конца зимнего сезона. Ящик в Бабушкинском парке будет работать до 24 декабря.

Добавляется, что во всех остальных парках почта Деда Мороза продолжит работать до 30 декабря. Они выкрашены в красный цвет, на ящики нанесена надпись "Почта Деда Мороза. С новым, 2018 годом, Москва!".

"Почта Деда Мороза работает для всех посетителей парков. Взрослые и дети могут поделиться своими пожеланиями на будущий год, рассказать о впечатлениях уходящего года, а также поздравить близких и друзей с праздником. Чтобы у Деда Мороза была возможность ответить на письмо, на конверте необходимо указать обратный адрес, имя и фамилию отправителя", — рассказали порталу в пресс-службе Мосгорпарка.