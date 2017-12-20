Резидент ТОР "Хабаровск" создал обеззараживающее средство для спасателей

ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Резидент ТОР "Хабаровск" — компания "Профидез-ДВ" — разработал обеззараживающее средство для МЧС, сообщает Минвостокразвития РФ.

"Компания "Профидез-ДВ" по заявке управления МЧС по Приморскому краю создала современное импортозамещающее средство против стойких патогенных вирусов, бактерий и грибов. Поставки спецсредства начнутся в 2018 году", — говорится в сообщении.

Сегодня линейка продукции ООО "Профидез-ДВ" насчитывает более 30 продуктов, в будущем ее расширят. Компания намерена к 2022 году выйти на рынки стран АТР.

Завод по производству современных дезинфицирующих, чистящих и моющих средств запущен в работу в 2017 году на площадке индустриального парка "Авангард" в ТОР "Хабаровск". Предприятие планирует обеспечить крупные медучреждения и ведомства Дальнего Востока продукцией на общую сумму около 70 миллионов рублей.