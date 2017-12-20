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Общество

В России набирают популярность нелегальные сигареты из Сербии и ОАЭ

05:5820.12.2017
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© Depositphotos / londondepositСигарета в пепельнице. Архивное фотоСигарета в пепельнице. Архивное фото
© Depositphotos / londondeposit

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Доля нелегальных сигарет на российском рынке стабильно растет на протяжении последних нескольких лет, причем в стране набирают популярность весьма экзотические марки – например, сербская продукция или сигареты из ОАЭ, следует из исследования компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Сигареты. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
Исследование: почти все сети продают сигареты дешевле максимальных цен

Исследование проводилось по заказу крупнейших табачных компаний – British American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco, JTI и Philip Morris International (PMI). Анализ рынка строится на изучении пустых сигаретных пачек, которые собирались в российских городах в июне-июле 2017 года. Выборка — 15 тысяч пачек из 89 городов, как крупных, так и малых.

Результаты исследования говорят о росте доли нелегально продающихся в России сигарет в последние годы. Если во втором квартале 2015 года показатель составлял 1,09%, то в третьем квартале 2016 года доля выросла до 2,45%, а по итогам июля-сентября текущего года — уже до 4,5%. Этот показатель учитывает как нелегально ввезенную в РФ продукцию, так и контрафакт, а также сигареты, предназначенные для продажи в duty free.

Картина в целом

Мужчина с сигаретой. Архивное фото
© Fotolia / Andrey Popov
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По оценке InfoLine, продажи нелегальных сигарет в России в 2016 составили 12,4 миллиарда штук, в 2017 году могут вырасти на 46% — до 18,1 миллиарда штук. Руководитель отдела "БАТ Россия" (российская структура BAT) по противодействию незаконному обороту табачной продукции Максим Курганский отметил, что в годовом исчислении 4,5% рынка — это более 10 миллиардов сигарет. Похожие цифры привели и в Imperial Tobacco.

"На третий квартал 2017 года нелегальный табачный рынок РФ составляет около 12 миллиардов сигарет. При этом около 8 миллиардов нелегальных сигарет, или 400 миллионов пачек — это продукция, нелегально ввезенная с территорий стран-членов ЕАЭС", — сказал менеджер по нормативному регулированию и взаимодействию с органами власти Imperial Tobacco Александр Александров.

Основные страны-поставщики нелегальных сигарет в Россию, по данным Nielsen – Белоруссия (1,89% рынка), Киргизия (0,46%) и Казахстан (0,21%). Сигареты, страну происхождения которых установить не удалось, занимают 0,47% рынка, контрафакт – 0,19%.

Девушка с электронной сигаретой
© Fotolia / nito
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Среди крупных городов наибольшая доля нелегальных сигарет зафиксирована в Ростове-на-Дону (14,69%, причем год назад этот показатель составлял всего 3,98%) и Омске (8,14% против 10,15%). Чуть меньше она в Саратове (7,57%) и Ульяновске (7,35%). В Санкт-Петербурге показатель находится на уровне 2,79% (год назад – 1,79%), в Москве – 1,54% (против 1,17%).

Если говорить о городах с меньшим числом жителей, то высокая доля нелегальных сигарет наблюдается в Рубцовске (Алтайский край, 45%), Клинцах (Брянская область, 41,67%), Брянске (19,52%), Таганроге (Ростовская область, 16,67%), Магнитогорске (Челябинская область, 14,76%), Бердске (Новосибирская область, 14,29%), Шахтах (Ростовская область, 13,33%) и Рославле (Смоленская область, 12,73%).

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© РИА Новости, Инфографика
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Хотите сербских сигарет?

Молодые люди курят электронные сигареты на смотровой площадке Воробьевых гор в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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По данным исследования Nielsen, табачная продукция белорусской фабрики "Неман" (располагается в Гродно, бренды Fest и NZ) занимает 1,59% на российском рынке, столько же – у корейского производителя KT&G (сигареты Esse).

Если же рассматривать рынок нелегально продающихся в России сигарет, то продукция гродненской фабрики занимает более трети (35,24%) в общем объеме. Год назад эта доля составляла 29,97%. Еще 5,84% нелегального рынка — продукция белорусской фабрики "Табак-Инвест" (год назад — 3,5%).

По сравнению с третьим кварталом 2016 года на рынке нелегальных сигарет существенно выросла доля сербского производителя Monus (сигареты Fast) – до 6,43% с 3,92%. На российском табачном рынке в целом доля компании выросла до 0,29% с 0,1%.

Продажа сигарет в магазине. Архивное фото
© Fotolia / DoraZett
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Кроме того, на российском рынке можно встретить и достаточно экзотические марки сигарет — например, болгарские (производитель Bulgartabac, 0,72% нелегального рынка), греческие (Sekap, 0,2%) и даже сигареты из Объединенных Арабских Эмиратов (Gulbahar Tobacco International, 0,62%). На продукцию китайских производителей приходится чуть более 1% нелегальных сигарет.

Главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев отметил, что те же сербские сигареты попадают в Россию через Киргизию, причем в эту страну табачная продукция может поступать вполне легально. "Заключаются контракты, которые выглядят вполне благополучно. Это может быть duty free, просто официальный импорт даже с уплатой киргизских пошлин, или реэкспорт", — указал эксперт.

Курганский из "БАТ Россия" сообщил, что доля сербской Monus получила широкое распространение в конце прошлого и в начале этого года, однако сейчас ее доля идет на спад. "В то же время мы видим, что растут нелегальные поставки продукции из Арабских Эмиратов. Сигареты из ОАЭ поставляются по тем же каналам, что продукция сербского производства", — сказал он.

Цена и качество

Сигареты. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гендиректор "InfoLine-Аналитика" Михаил Бурмистров рассказал, что в Брянской и Смоленской областях сигареты белорусских марок NZ, Fest, "Корона" и ряда других продаются по 40-45 рублей за пачку, в Тверской области — по 50-55 рублей. А сербские сигареты Fast, например, в Омской области продаются по 40 рублей за пачку.

По словам главного редактора "Русского табака", в РФ легальная продукция не продается по цене ниже 75-80 рублей за пачку. Более низкая цена не означает плохое качество у нелегальных сигарет, однако риски купить некачественный товар все же выше — ведь такая продукция не контролируется.

"Разница в цене связана с уплатой или неуплатой налогов, то есть не обязательно нелегальные производители экономят на качестве. Качество может быть хорошим, но риски выше, потому что отсутствует контроль. Может быть, сигареты хорошие, однако, поскольку нет контроля, в пачке может быть что угодно. В этом состоит риск потребителя", — отметил Королев.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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Причины и последствия

Продажа сигарет. Архивное фото
© Fotolia / DoraZett
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В качестве причины роста доли нелегального рынка сигарет в РФ эксперты и участники рынка называют акцизную политику — как внутрироссийскую, так и политику каждого участника ЕАЭС.

"Значительный разрыв в ставках акцизов между Россией и другими странами Евразийского экономического союза остается ключевой причиной продолжающегося роста доли нелегальной торговли табачной продукцией в России", — отметил вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Киселев.

В свою очередь вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России Сергей Слипченко назвал приведенную в исследовании Nielsen долю рынка нелегальной табачной продукции "беспрецедентно высоким уровнем". Он также отметил, что рост доли наблюдается на фоне увеличения цен на легальные сигареты из-за повышения ставок акциза в 2017 году. "В последние годы в России темпы роста акцизов на табачную продукцию в несколько раз опережают темпы роста инфляции", — напомнил Слипченко.

Мужчина сжимает пачку сигарет. Архивное фото
© Depositphotos / belchonock
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Что же касается последствий расширения нелегального рынка сигарет, то они касаются как российского бюджета, так и самих потребителей. По словам Александра Александрова из Imperial Tobacco, при объеме нелегального рынка в 12 миллиардов сигарет бюджет РФ недополучает акцизные отчисления в размере около 25 миллиардов рублей.

"Доля нелегальных сигарет растет, легальный рынок продолжает сокращаться, а государство теряет миллиарды бюджетных доходов. В 2017 году, по нашим оценкам, потери бюджета от нелегального табака составят, по меньшей мере, 30 миллиардов рублей", — согласился Курганский из "БАТ Россия". Он также отметил, что нелегальная торговля делает сигареты в целом более доступными.

"Продавцы контрабанды и контрафакта игнорируют все законы и запреты, они не платят налогов и не проверяют возраст покупателей. На их товаре может не быть предупреждающих надписей и картинок. Они могут продавать свой товар в интернете, с открытых витрин, в киосках, просто с рук. Их товар может стоить в разы дешевле легальных сигарет", — перечислил представитель "БАТ Россия".

Что можно с этим сделать?

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Учитывая причины роста нелегального рынка, логично, что самой очевидной мерой для недопущения его дальнейшего расширения может стать гармонизация акцизных ставок на сигареты в странах ЕАЭС. Впрочем, меры должны быть комплексными: налоговые действия должны сопровождаться повышением эффективности правоприменения.

"Остановить распространение нелегальной продукции поможет эффективное правоприменение, высокие штрафы для участников нелегального оборота, конфискация и уничтожение оборудования производителей контрафакта, а также выравнивание акцизов в Евразийском экономическом союзе", — отметил Курганский из "БАТ Россия".

"Устранить причину перетоков дешевых сигарет в Россию и защитить интересы государства и легальных производителей должны сближение ставок акцизов на табачные изделия в странах ЕАЭС и введение в России четкого механизма ценового отсечения нелегальной продукции с рынка", — согласился вице-президент JTI в России Киселев.

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В свою очередь вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России указал, что комплекс мер по противодействию росту нелегального рынка могло бы дополнить введение единой минимальной цены на сигареты.

"Этот механизм стал бы действенным индикатором для контролирующих органов и потребителей, позволяя быстро и эффективно определять нелегальную продукцию и выводить ее из розничного оборота. В дополнение к вышеперечисленному, введение системы цифровой маркировки табачной продукции на территории государств-членов ЕАЭС, также позволит ограничить рост нелегального рынка и, тем самым, сократить потери государственного бюджета РФ", — добавил Слипченко.

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© РИА Новости, Инфографика
Вред альтернативных способов курения

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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bartonfly 1
Ну и пусть травятся, быстрее коньки отбросят от этого контрафакта.
06:26
20.12.2017
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