РИГА, 20 дек – РИА Новости. Революция большевиков 1917 года стала настоящей трагедией для России, последствия которой ощущаются до сих пор, сказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель.
Режиссер считает, что изменить отношение к революции 1917 года в приказном порядке не получится.
"Даже если сказать: "Ребята, революция – зло, Ленин – плохой, Сталин – плохой", это ничего не даст. Если дать приказ – "Думайте так" — ничего не получится. Это должно прийти. Я много общаюсь с молодыми и по кино, и по ВГИКУ. Они далеки от этих рассуждений. Может быть, это хорошо", — сказал Учитель.
Он также добавил, что тело вождя революции Владимира Ленина, которое выставлено на показ в Мавзолее, должно быть захоронено.
"Мне кажется, это было бы правильно со всех точек зрения. С церковной точно", — сказал он.
По его мнению, гроб с телом Ленина сегодня многими воспринимается как достопримечательность в центре Москвы.
В 2017 году Россия отмечает столетнюю годовщину революции. По всей стране проходят образовательные мероприятия, нацеленные на привлечение внимания общественности к отечественной истории и предотвращению искажения исторических событий.
Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции. В начале ноября президент Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выступил за захоронение тела Ленина, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения. Он отметил, что решать этот вопрос должен президент РФ Владимир Путин. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на данную инициативу Кадырова, попросил его "успокоиться и заняться серьезным делом".