РИГА, 20 дек – РИА Новости. Революция большевиков 1917 года стала настоящей трагедией для России, последствия которой ощущаются до сих пор, сказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель.

"Революция – это… В слово катастрофа это даже не помещается. Это страшная трагедия для России, плоды которой мы пожинаем до сих пор", — сказал режиссер, отметив, что революция привела к многочисленным жертвам.

Режиссер считает, что изменить отношение к революции 1917 года в приказном порядке не получится.

"Даже если сказать: "Ребята, революция – зло, Ленин – плохой, Сталин – плохой", это ничего не даст. Если дать приказ – "Думайте так" — ничего не получится. Это должно прийти. Я много общаюсь с молодыми и по кино, и по ВГИКУ. Они далеки от этих рассуждений. Может быть, это хорошо", — сказал Учитель.

Он также добавил, что тело вождя революции Владимира Ленина, которое выставлено на показ в Мавзолее, должно быть захоронено.

"Мне кажется, это было бы правильно со всех точек зрения. С церковной точно", — сказал он.

По его мнению, гроб с телом Ленина сегодня многими воспринимается как достопримечательность в центре Москвы.

"Когда мы видим, что стоит очередь к гробу из детей, взрослых, молодых… Мне кажется, что к этому ходят как к достопримечательности. Это такой памятник. Вообще очень странно, когда кладбище находится в самом центре Москвы. И это не только Мавзолей", — сказал режиссер.

В 2017 году Россия отмечает столетнюю годовщину революции. По всей стране проходят образовательные мероприятия, нацеленные на привлечение внимания общественности к отечественной истории и предотвращению искажения исторических событий.

Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции. В начале ноября президент Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выступил за захоронение тела Ленина, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения. Он отметил, что решать этот вопрос должен президент РФ Владимир Путин. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на данную инициативу Кадырова, попросил его "успокоиться и заняться серьезным делом".