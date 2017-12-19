В Госдума внесли проект о праве регионов принимать решение по бэби-боксам

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Доработанный законопроект, который наделяет регионы правом самостоятельно принимать решение об установке бэби-боксов или отказе от них, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей в июне этого года рекомендовал направить проект на доработку. Во вторник первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил журналистам, что доработанный проект будет внесен в ближайшие дни и рассмотрен в весеннюю сессию Госдумы.

Он пояснил, что ранее проект предполагал, что требования к местам для анонимного оставления ребенка и порядок их эксплуатации будет разрабатывать министерство здравоохранения. Теперь эти нормативы предлагается разрабатывать регионам, при этом Минздрав может выпустить соответствующие методические рекомендации.

"Законопроектом предлагается закрепить на уровне федерального законодательства право субъектов Российской Федерации определять необходимость создания специализированных мест для анонимного оставления новорожденного ребенка, а также источники и объем финансирования", — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроектом предлагается создание специализированных мест для анонимного оставления ребенка именно в медицинских организациях, имеющих в своей структуре отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.