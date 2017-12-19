Бортников: среди чекистов были разные люди, в том числе приспособленцы

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Среди чекистов были самые разные люди, в том числе приспособленцы, державшиеся принципа "цель оправдывает средства", заявил директор ФСБ России Александр Бортников в интервью "Российской газете", размещенном на сайте издания во вторник.

"Безусловно, среди чекистов, которые, повторюсь, являлись плоть от плоти сложившегося в то время общества, были самые разные люди. Это и, к сожалению, приспособленцы, державшиеся принципа "цель оправдывает средства", но в то же время и те, кем двигали бескорыстные идейные мотивы. Последние, даже сами попав под репрессии, в большинстве своем не утратили веры в партию и лично в Сталина. При Берии часть из них была возвращена в органы безопасности", — сказал Бортников.

Он отметил, что в те годы Версальский мир расценивался странами-победительницами в Первой мировой войне лишь как временная передышка. "Планы нападения на СССР разрабатывались ими еще с 1920-х годов. Угроза надвигающейся войны требовала от советского государства концентрации всех ресурсов и предельного напряжения сил, скорейшего проведения индустриализации и коллективизации. Но общество еще не оправилось после Гражданской войны и разрухи. Мобилизация проходила очень болезненно. Жесткие методы государства породили неприятие у части советского общества. Даже внутри ОГПУ возник конфликт между председателем Ягодой и его замом Мессингом, выступившим в 1931 году вместе с группой единомышленников против массовых арестов", — подчеркнул директор ФСБ.

По его словам, в органах начались чистки, которые еще больше усилились после убийства Сергея Кирова в декабре 1934 года. "При малейших подозрениях в "неблагонадежности" квалифицированные сотрудники переводились на периферию, увольнялись или арестовывались. Их место занимали люди без опыта оперативной и следственной работы, но готовые ради карьеры на исполнение любых указаний. С этим отчасти и связаны "перегибы" в работе ОГПУ — НКВД на местах", — заявил Бортников.

"Всего в 1933-1939 годах репрессиям подверглись 22 618 чекистов, в том числе первые советские контрразведчики Артузов, Звонарев и другие. Только в период так называемой ежовщины трижды произошло обновление руксостава контрразведывательного отдела Главного управления госбезопасности (ГУГБ) НКВД. В марте 1938 года ГУГБ было и вовсе ликвидировано", — добавил директор ФСБ.

В конце 1980-х годов была рассекречена справка МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж в 1921-1953 годах — 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке — 765 180.