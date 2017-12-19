Актриса из "Иронии судьбы" оценила отказ Первого канала от показа фильма

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!. Архивное фото.

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!. Архивное фото.

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Валентина Талызина прокомментировала RT информацию о том, что Первый канал 31 декабря не покажет фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром".

"Им виднее. Я не могу ничего сделать. Я всегда смотрю", — сказала актриса.

Во вторник стало известно, что фильм "Ирония судьбы, или С легким паром" на Новый год покажет не Первый канал, а "Россия-1". Как пояснили РИА Новости представители телеканалов, это связано с тем, что картина Рязанова входит в пакет Мосфильма, который делится и ротируется между каналами.

Валентина Талызина озвучила главную героиню "Иронии судьбы" Надю, которую сыграла Барбара Брыльска, а также исполнила роль ее подруги.