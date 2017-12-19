В Чувашии трудоустроили более 41 тысячи человек в 2017 году

ЧЕБОКСАРЫ, 19 дек — РИА Новости. В Чувашии в 2017 году было трудоустроено более 41 тысячи человек, что на тысячу больше показателей прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.

"В республике более 41 тысячи человек из числа ищущих работу и безработных получили работу, что на тысячу больше, чем в 2016 году", — сказал он, добавив, что уровень трудоустройства безработных граждан по итогам текущего года составил 87,3%, что на 4,9% больше, чем в 2016 году.

"В Чувашской Республике ситуация на рынке труда сохраняется стабильной. Уровень безработицы снизился с 0,76% на начало текущего года до 0,66% на 20 декабря 2017 года. По данному показателю Чувашия среди субъектов Приволжского федерального округа с 2012 года занимает третье место", — цитирует пресс-служба слова министра труда и социальной защиты Чувашской республики Сергея Димитриева.

По данным мониторинга качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости, который проводит Минтруд России, по итогам первого полугодия 2017 года республика заняла третье место по доле приступивших к профессиональному обучению безработных и пятое место по уровню трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

"За одиннадцать месяцев текущего года трудоустроено 955 инвалидов, в 2016 году — 786. Перед органами службы занятости населения Чувашской республики поставлена задача обеспечить трудоустройством в 2017 году не менее 28,0% инвалидов трудоспособного возраста. По состоянию на 1 декабря текущего года трудоустроено 28,7% инвалидов. Мы уделяем приоритетное внимание вопросам содействия занятости лиц с ограниченными возможностями", — отметил Сергей Димитриев.

В пресс-службе регионального министерства добавили, что на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения в текущего года запланировано направить 376,6 миллиона рублей. В 2016 году финансирование было увеличено за счет программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда и составило 579,4 миллиона рублей.

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