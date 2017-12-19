Финал шоу "Ты супер! Танцы" покажут в субботу

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Финал детского международного конкурса "Ты супер! Танцы" будет показан в эфире телеканала НТВ в субботу.

© Фото : PR НТВ Финал детского международного конкурса "Ты супер! Танцы" © Фото : PR НТВ Финал детского международного конкурса "Ты супер! Танцы"

Тогда же станет известно и имя победителя шоу, которому будет вручена награда — позолоченный лайк.

Заявки на новый масштабный танцевальный проект НТВ были отправлены еще полгода назад, в разгар летних каникул. На пути к финалу детям приходилось преодолевать себя, осваивать новые танцевальные стили и примерять необычные образы. Юные участники, потерявшие близких родственников, доказывали из эфира в эфир, что каждый из них — талантливый артист.

Членам жюри — Кристине Кретовой, Егору Дружинину, Евгению Папунаишвили и Анастасии Заворотнюк — придется принять сложное решение и выбрать наиболее достойного из десяти финалистов конкурса.

© Фото : PR НТВ Финал детского международного конкурса "Ты супер! Танцы" © Фото : PR НТВ Финал детского международного конкурса "Ты супер! Танцы"

Финал первого сезона проекта "Ты супер! Танцы" будет транслироваться на НТВ 23 декабря в 21:00.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.