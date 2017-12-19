Стоимость проездных для московских школьников и студентов не изменится

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Стоимость льготных билетов для школьников и студентов в Москве в 2018 году не изменится, при этом для учащихся введут дополнительный трехмесячный билет, рассказали РИА Новости в столичном департаменте транспорта во вторник.

"В Москве сегодня самая низкая стоимость билетов для студентов и школьников. В рамках индексации тарифов на проезд в 2018 году принято решение оставить цену прежней: 380 рублей в месяц на метро и 250 рублей на наземном транспорте. Для удобства студентов и школьников также введен дополнительный трехмесячный льготный билет", — рассказали в ведомстве.

Новый билет позволит учащимся экономить время, поскольку его не нужно пополнять ежемесячно.

"В результате стоимость проезда для учащихся без ограничения поездок в течение трех месяцев в наземном транспорте составит 750 рублей, а в метро – 1140 рублей", — заключили в департаменте.