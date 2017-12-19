Экспозиция Липецкой области торжественно откроется в среду в Госдуме

ЛИПЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Торжественное открытие экспозиции "Липецкая область — инновационный вектор развития" состоится в среду в Госдуме РФ, сообщает пресс-служба администрации региона.
Выставка откроется в рамках Дней Липецкой области, которые проходят с 18 по 22 декабря в Госдуме. Уже сейчас депутаты посещают экспозицию.
"На выставке представлены образцы продукции липецких предприятий, которые продемонстрируют достижения промышленности и сельского хозяйства региона. Также можно будет познакомиться с историческими и культурными традициями области", — говорится в сообщении пресс-службы.
Тематические блоки экспозиции посвящены инновационному развитию отраслей липецкой экономики, компаниям-лидерам региона, инновациям в социальной сфере. Фотовыставка, которая также включена в экспозицию, расскажет о туристических и природных достопримечательностях Липецкой области.
Глава региона подчеркнул, что инновационный вектор развития Липецкой области останется приоритетом в деятельности всех ветвей власти.