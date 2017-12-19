Экспозиция Липецкой области торжественно откроется в среду в Госдуме

ЛИПЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Торжественное открытие экспозиции "Липецкая область — инновационный вектор развития" состоится в среду в Госдуме РФ, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выставка откроется в рамках Дней Липецкой области, которые проходят с 18 по 22 декабря в Госдуме. Уже сейчас депутаты посещают экспозицию.

"На выставке представлены образцы продукции липецких предприятий, которые продемонстрируют достижения промышленности и сельского хозяйства региона. Также можно будет познакомиться с историческими и культурными традициями области", — говорится в сообщении пресс-службы.

Тематические блоки экспозиции посвящены инновационному развитию отраслей липецкой экономики, компаниям-лидерам региона, инновациям в социальной сфере. Фотовыставка, которая также включена в экспозицию, расскажет о туристических и природных достопримечательностях Липецкой области.

"Мы создали одну из лучших строительных индустрий благодаря вложениям в науку. Сегодня агропромышленный комплекс региона — в числе лидеров. Это также стало возможным благодаря вложениям в науку. Такого курса необходимо придерживаться и в развитии промышленности. Для достижения максимального успеха важны совместные инвестиции власти и бизнеса в эту сферу. Мы должны работать еще эффективнее и динамичнее, развивать экономику и человеческий капитал", — прокомментировал РИА Новости глава администрации Олег Королев.

Глава региона подчеркнул, что инновационный вектор развития Липецкой области останется приоритетом в деятельности всех ветвей власти.

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