Калининградские власти продолжат реализацию "Бережливой поликлиники"

КАЛИНИНГРАД, 19 дек — РИА Новости. Реализация проекта "Бережливая поликлиника" продолжится и охватит все 32 поликлиники Калининградской области, сообщил губернатор области Антон Алиханов.

Проект "бережливых поликлиник" предполагает существенное упрощение записи на прием к врачу с использованием всех возможных механизмов – электронная запись, через инфомат, через call-центр, при непосредственном визите. Пилотный проект Минздрава РФ реализуется в 11 регионах.

"Всем нам известны проблемы с очередями, формальным отношением к пациентам, перегруженностью врачей бумажной работой. Уверен, мы можем это изжить. В этом году при поддержке федерального бюджета и ГК "Росатом" мы приступили к внедрению так называемого "бережливого" производства в поликлиниках. Уже модернизировали два медицинских учреждения в Калининграде. Сегодня в проекте задействованы все 32 областные поликлиники, переведем их на использование новых технологий уже в первой половине 2018 года", — сказал Алиханов во вторник в ходе обращения к депутатам областной думы с посланием об основных направлениях деятельности губернатора и правительства на ближайшие 5 лет.

По мнению губернатора, важным моментом проекта является максимальное разделение потоков больных и здоровых пациентов. Разделены функционально обязанности врача и среднего персонала. Теперь существуют специальные кабинеты приема: доврачебный кабинет, кабинет неотложной помощи и кабинет дежурного врача.

"Время ожидания у кабинетов, в тех учреждениях, в которых уже внедрены принципы "бережливого производства", сократилось более чем в три раза. И совершенно изменилась технология прохождения лабораторных исследований. Наши "бережливые поликлиники" получили высокую оценку в федеральном Минздраве и стали эталонными учреждениями, посмотреть на которые приезжают медики из других регионов России", — добавил глава региона.

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