Матвиенко выступила за сохранение традиционных методов обучения

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Необходимо сохранить традиционные методы обучения, никакие онлайн методики не смогут заменить общение преподавателя и ученика, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"В цифровизации много плюсов и много минусов. Как нам сохранить этот баланс в плане искусственного интеллекта и в плане обучения", — сказала спикер на заседании Интеграционного клуба во вторник.

Матвиенко отметила, что является категорическим противником того, чтобы не было прямого контакта обучаемого с преподавателем. "Никакой компьютер, никакая техника не заменит это ощущение, оно очень многое дает при обучении", — отметила парламентарий.

Спикер отметила, что прогресс не стоит на месте, дистанционное образование развивается, но ничто не может заменить классический университет, традиционное образование.

"Если двигаться в этом направлении, тогда университеты скоро закроются. Все будут получать образование, сидя дома, на диване, через специализированные программы", — сказала сенатор.