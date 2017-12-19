Доработанный проект о бэби-боксах в ближайшие дни внесут в Госдуму

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Доработанный законопроект, который наделяет регионы правом самостоятельно принимать решение об установке или отказе в своих городах от бэби-боксов, будет внесен в Госдуму в ближайшие дни, сообщил во вторник первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей в июне этого года рекомендовал направить проект на доработку. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в конце марта рядом автором во главе с заместителем председателя комитета по делам семьи, женщин и детей Оксаной Пушкиной. Проектом предлагалось предоставить субъектам РФ право самостоятельно определить с учетом культурных и иных местных традиций необходимость создания на территории субъекта РФ мест для анонимного оставления ребенка, их количество, местоположение и порядок их установки.

"Данный законопроект был доработан, была внесена норма о том, что нормативные акты, определяющие порядок работы этих "окон жизни", тоже будут определяться законодательством субъектов Федерации", — сказал журналистам Исаев.

Как он пояснил, ранее проект предполагал, что требования к местам для анонимного оставления ребенка и порядок их эксплуатации будет разрабатывать министерство здравоохранения. По словам депутата, теперь эти нормативы предлагается разрабатывать регионам, при этом Минздрав может выпустить соответствующие методические рекомендации.

Исаев добавил, что проект будет внесен "в ближайшие дни в Государственную думу и станет предметом рассмотрения уже в весеннюю сессию". Координационный совет по законотворческой деятельности "Единой России" доработанный проект поддержал, отметил Исаев.