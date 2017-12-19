В ОП считают, что в России нужна модернизация инфраструктуры соцучреждений

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В России приняты и действуют эффективные нормативно-правовые акты, связанные с пожарной безопасностью, но проблема в том, что они зачастую не выполняются; также необходима программа по модернизации инфраструктуры социальных учреждений в стране, заявила РИА Новости глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Во вторник в частном пансионате для престарелых в деревне Картмазово в новой Москве произошел пожар. Как сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения столицы, при пожаре пострадали 23 человека. По данным СК, пятеро пострадавших в состоянии средней тяжести были госпитализированы, всем остальным помощь была оказана на месте.

"В принципе, все требования связанные с пожарной безопасностью, с инструментом предупреждения, координацией — они все уже давно приняты и работают. Вопрос в исполнительской дисциплине, в качестве соблюдения этих мер…. В нашей стране неплохое законодательство, хорошие нормативно-правовые акты, и вопрос в том, что такие случаи происходят потому, что есть возможность их не исполнять ", — сказала Починок.

Она надеется, что будет проведена тщательная проверка обстоятельств инцидента. Также общественница видит необходимость в модернизации инфраструктуры соцучреждений.

"Часто горят те здания, в которых просто физически невозможно провести мероприятия, предотвращающие несчастные случаи. У нас в стране реализуется прекрасная программа в части школ, яслей, детских садов. Вот программа развития такой же системы для пожилых очень важна. Мы должны модернизировать всю инфраструктуру, и скорейшим образом", — добавила Починок.