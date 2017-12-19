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Общество

Эксперты обсудили развитие человеческого капитала в России

16:2219.12.2017
(обновлено: 16:26 19.12.2017)
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© Фото предоставлено пресс-службой Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес"Пленарное заседание конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес»Пленарное заседание конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес»
© Фото предоставлено пресс-службой Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. 12 декабря 2017 года в Москве состоялся четвертый конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес". В его работе приняли участие первые лица и ведущие специалисты крупнейших российских корпораций, государственных структур, фондов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний.

В МГУ открылся 4-й конгресс Инновационная практика: наука плюс бизнес
© РИА Новости / Юлия Маклакова
В МГУ открылся 4-й конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"
На пленарной сессии "Ценностная матрица XXI века: формула роста человеческого капитала и инновационной экономики" обсуждалось, как универсальные ценности помогают объединять усилия представителей бизнеса и сферы образования, федеральных и региональных властей, молодежи и других заинтересованных участников для решения задач по развитию человеческого капитала и формированию инновационной экономики страны.

Отвечая на вопрос модератора о том, влияет ли ценность знаний на объединение поколений, ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, академик Виктор Садовничий представил результаты социологического опроса среди студентов, проведенного социологическим факультетом МГУ. По данным опроса, у 86% участников знания занимают высокое или самое высокое место в системе ценностей и только 4% указали, что есть более важные ценности, чем знания. Почти 100% опрошенных ответили, что знания способствуют объединению поколений, 40% — что они являются непосредственно основой для объединения. Также студенты активно поддерживают волонтерскую деятельность и уверены, что смогут внести вклад в возрождение России. По словам ректора, знания объединяют общество и передаются из поколения в поколение.

"Это поколение молодых людей, которые хотят свое будущее строить сами. И наша задача — дать им такую возможность. Никто не хочет получать будущее, сделанное кем-то под ключ. Может быть, они в чем-то могут ошибиться. Но это будет их жизнь, их будущее", — заявил в своем выступлении помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко.

Председатель правления ПАО "Сибур холдинг" Дмитрий Конов в свою очередь отметил, что в современном мире нет крупных компаний без ценностей. "Это то, что помогает нам развиваться. Одна из важных ценностей для нашей компании сегодня — это безопасность и уважением к труду".

Председатель правления ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук подчеркнул, что на первый план в корпоративной культуре выходят такие компетенции, как гибкость и маневренность.

По словам генерального директора ПАО "Газпром нефть" Александра Дюкова, в процессе формирования целей очень важны ценности именно руководства компании, которые помогают достигать этих целей.

Генеральный директор АО Корпорация МСП Александр Браверман
© РИА Новости / Юлия Маклакова
Александр Браверман: корпоративные ценности помогают увеличить прибыль
Завершая пленарное заседание, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов обратил внимание участников конгресса на то, что сегодня происходит становление универсальных ценностей современного российского общества. "Наша страна находится в переходном периоде, когда мы должны получить сильнейшую экономику и стать крупнейшей державой. Какой это будет путь, сколько лет это займет — зависит от нас с вами, от внешних обстоятельств. Я надеюсь, что это не так долго, это в пределах одного десятилетия можно сделать", — заявил он.

Подводя итоги сессии, модератор дискуссии Наталья Попова отметила, что очень важно выстроить систему универсальных ценностей на всех трех уровнях.

"Страна определяет национальную идентичность, корпорация определяет ее устойчивость и эффективное развитие, и на уровне регионов — это развитие человеческого капитала в динамике", — резюмировала она.

Во второй части делегаты конгресса смогли принять участие в трех ключевых тематических секциях: "Универсальные ценности и кадры", "Универсальные ценности и технологическое предпринимательство" и "Универсальные ценности и образование".

Одной из самых популярных среди делегатов стала форсайт-сессия, посвященная в этом году теме "Диалог поколений: как сохранить и приумножить человеческий капитал в регионах?". В рамках сессии участники обменялись мнениями о том, как универсальные ценности помогут объединить усилия представителей бизнеса, сферы образования, региональных властей и молодежи для решения общих задач по развитию человеческого капитала России. Модератором сессии выступил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Во время конгресса участники получили возможность посетить выставку образовательных и VR-технологий. На выставке были представлены разработки программного обеспечения в сфере психологии и спорта, виртуальные 3D-симуляторы и прототипы самолетов. Студенты физического факультета МГУ представили виртуальную лабораторию Via Real, которая позволяет визуализировать и моделировать физические процессы в реальном времени.

Механико-математический факультет МГУ продемонстрировал комплекс виртуального прототипирования, включающий в том числе тренажерную кабину российского спортивного пилотажного самолета "Стриж". Биологический факультет МГУ продемонстрировал нейротренажер для парализованных людей, который с помощью стимулятора на руке реагирует на импульсы мозга и приводит тело в движение. Также в рамках выставки были представлены комплексные разработки для автоматизации образовательного процесса, технологии для мониторинга, проекты, направленные на развитие профессиональных компетенций, и другие образовательные технологии и решения.

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Елена Петрушевская
демагогия
17:43
19.12.2017
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