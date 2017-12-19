Калининградские власти планируют увеличить "детский бюджет"

КАЛИНИНГРАД, 19 дек — РИА Новости. Калининградские власти намерены увеличить так называемый "детский бюджет" с 10 до 12 миллиардов в год, заявил губернатор Антон Алиханов.

Глава региона предложил с этого года официально использовать понятие "детского бюджета", который включает в себя целый спектр адресных социальных выплат, пособий и компенсаций. Также в "детский бюджет", по словам Алиханова, включены мероприятия в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.

"Будем ежегодно увеличивать объем детского бюджета. В 2016 году он составил 10,5 миллиарда рублей, в ближайшие 3 года мы планируем увеличить его минимум до 12 миллиардов. Это примерно 58 тысяч на одного ребенка ежегодно. Региональное правительство гарантирует – снижать социальные выплаты на детей мы не будем ни при каких обстоятельствах", — сказал Алиханов во вторник в ходе обращения к депутатам областной думы с посланием об основных направлениях деятельности губернатора и правительства на ближайшие 5 лет.

Он отметил, что одним из приоритетов работы регионального правительства является программа демографического развития. Наряду с недавними решениями президента о введении новых социальных выплат на содержание детей, региональная задача состоит в дополнительной поддержке семьи в решении родить ребенка.

"Для этого будет реализован проект "Семья и государство – три шага навстречу детям": государство будет субсидировать проценты по ипотечным кредитам, взятым в рамках программы после рождения ребенка и до достижения им возраста трех лет из расчета 100% первый год, 75% — во второй год, 50% — в третий год", — добавил глава региона.

Он отметил, что в среднем на этот проект ежегодно планируется расходовать 100-150 миллионов рублей.

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