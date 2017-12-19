Совет при детском омбудсмене должен вникать в проблемы, заявила Кузнецова

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова призвала общественный совет при детском омбудсмене не поддаваться на флешмобы и не репостить хэштеги, поддавшись сиюминутным чувствам, а детально вникать в проблемы российских семей и детей.

"Я очень хочу, чтобы мы с вами, будучи специалистами и экспертами внимательно вникали в каждую ситуацию, не поддаваясь на флешмобы. Ведь мы с вами — общественный совет. Мы не для того, чтобы махать шашками и перепощивать хэштеги, мы для того, чтобы решать проблемы. А чтоб решить проблему, нам нужно обязательно вникнуть в неё, разобраться в каждой детали", — сказала Кузнецова на заседании общественного совета во вторник.

По её словам, защищая права ребёнка, общественники и уполномоченные защищают "именно права ребёнка или семьи", а не "свою идею" или эмоциональное желание немедленно разрешить ситуацию: "спасти, что-то у кого-то отобрать или кому-то наоборот отдать".

Кузнецова также высоко оценила деятельность общественного совета в 2017 году, особенно работу по анализу проблем сиротства и участие в подготовке дорожных карт по постинтернатному сопровождению и развитию паллиативной помощи в России. "Мы получили системный документ (по постинтернатному сопровождению – ред.). Теперь 85 уполномоченных получили этот документ, и теперь каждый в своём регионе будет лоббировать и защищать те задачи, которые мы поставили", — сказала детский омбудсмен.

Она добавила, что 19 регионов РФ сегодня никак не оказывают помощь паллиативным детям, или она находится у них "в крайне тяжелом состоянии".

"Каждый из региональных уполномоченных увёз с собой документ, в котором говорится, как (эта система) должна быть выстроена, и критерии изучения эффективности деятельности в своём регионе, и каждый может повлиять на эту ситуацию. Это сделано благодаря вам", — заявила Кузнецова, подводя итоги работы общественного совета.