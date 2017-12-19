На Смоленщине приступит к работе единый центр волонтерства

СМОЛЕНСК, 19 дек — РИА Новости. Единый региональный волонтерский центр откроется в Смоленской области, сообщил глава региона Алексей Островский.

"На базе Молодежного центра-музея имени адмирала Нахимова начнет работу единый региональный волонтерский центр, который будет консолидировать деятельность добровольцев всех направлений и объединит местные волонтерские штабы, созданные в муниципалитетах и образовательных организациях Смоленской области", — сказал губернатор.

По его словам, добровольчество на Смоленщине развивается активно. На федеральном портале добровольцыроссии.рф на сегодняшний день зарегистрированы 1,2 тысячи волонтеров Смоленской области (по России — 21 тысяча), а также более ста смоленских организаций. Всего же в регионе насчитывается свыше десяти тысяч добровольцев.

Глава региона напомнил, что наиболее популярными направлениями добровольчества в регионе являются волонтеры Победы, а также социальное волонтерство.

"Учитывая популярность данного вида деятельности, было принято решение в 2018 году начать внедрение "Персональных карт волонтеров", которые будут содержать персональные данные владельца, являясь его электронным идентификатором при участии в добровольческих мероприятиях, а также позволят получать различные льготы при посещении спортивных и культурных объектов региона", — заключил Островский.

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