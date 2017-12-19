Топилин рассказал, когда будет готов план реализации Десятилетия детства

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. План мероприятий по реализации Десятилетия детства будет доработан в январе-феврале 2018 года, сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин на форуме Общероссийского народного фронта.

"Мы сейчас действительно дорабатываем вместе со всеми коллегами… уже конкретный план действий по реализации президентской инициативы, которая называется Десятилетие детства. План мы будем завершать, его подготовку, в течение января-февраля следующего года", — сказал Топилин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в России Десятилетия детства. Президент также поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках программы.