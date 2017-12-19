Работы в рамках проекта "Чистая страна" на Смоленщине завершат в 2019 году

СМОЛЕНСК, 19 дек — РИА Новости. Работы в рамках приоритетного проекта "Чистая страна", который предусматривает демонтаж зданий главного корпуса и цеха санитарной очистки воздуха ЗАО "Еврогласс" (бывшего завода "Стеклоприбор", выпускавшего, в частности, ртутные термометры) в Смоленской области планируется завершить в 2019 году, сообщил глава региона Алексей Островский.

Он напомнил, что в год экологии Смоленская область в числе 13 субъектов Российской Федерации приняла участие в приоритетном проекте "Чистая страна". Из средств федерального бюджета на реализацию проекта были выделены 81,5 миллиона рублей, а из средств областного бюджета — 4,3 миллиона рублей.

"Работы планируется продолжить в 2018 году и закончить в 2019 году. Целевыми показателями реализации всего проекта станут ликвидация источника загрязнения — здания корпуса санитарной очистки и здания главного корпуса ЗАО "Еврогласс"; обезвреживание и утилизация более чем 3 350 тонн отходов 1-2 классов опасности и утилизация почти 30 тысяч тонн отходов 3-5 классов опасности, образовавшихся после демонтажа зданий главного корпуса и цеха санитарной очистки воздуха", — сказал глава региона.

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