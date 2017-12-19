МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Имя Александр уже 15 лет подряд остается самым популярным для новорожденных мальчиков в Москве, сообщила журналистам во вторник глава столичного управления ЗАГС Ирина Муравьева.
Среди других распространенных мужских имен — Михаил, Артем, Максим, Даниил, Иван, Дмитрий, Кирилл, Матвей, отметила она.
По словам главы управления, самым популярным женским именем остается Софья.
Также москвичи часто называют девочек именами Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Александра, Елизавета и Дарья, добавила руководитель управления.