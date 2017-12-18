Лучших партнеров "Артека" наградили специальным знаком

Взрослые и дети в медиа-кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (11)

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Около 40 тысяч человек в год принимает лагерь "Артек", сказала вице-премьер Ольга Голодец на вручении знака "Архитектор знаний".

"Архитектор знаний" — ежегодная церемония награждения лучших партнеров "Артека" специальным знаком, проводится во второй раз.

"Сейчас этот лагерь в год принимает уже 40 тысяч человек. И сейчас активно строится наша новая модель… это лагерь "Солнечный", — сказала Голодец.

МИА "Россия сегодня" получило награду за лучший проект, которым был признан медиа-кампус компании, начавший работать весной 2017 года. в рамках проекта эксперты международного уровня — сотрудники МИА "Россия сегодня" в течение года каждый месяц проводят мастер-классы на темы: как организовать пресс-конференцию, как писать новости, репортажи, лонгриды, как составить грамотно медиаплан, как успешно вести аккаунты в социальных сетях, как снять фоторепортаж и многое другое. Артековцы получат уникальную возможность узнать и перенять опыт у признанных медиаэкспертов международного уровня.

"Артек" расположен в Крыму, на побережье Черного моря, в поселке городского типа Гурзуф. Глобальная реконструкция детского центра началась в 2014 году. К началу первой летней смены 2015 года было реконструировано шесть детских лагерей — "Лазурный", "Янтарный", "Хрустальный", "Морской", "Речной" и "Озерный". Еще три детских лагеря — "Лесной", "Полевой" и "Кипарисный" — приняли первых детей летом 2016 года.

В 2019 году вступит в строй новый лагерь у береговой линии – "Солнечный", который будет способен принимать в одну смену более тысячи детей. "Артек" является крупнейшим детским центром мира, с 2016 года — член Международной ассоциации детских лагерей (ICF). Как сообщал генеральный директор центра Алексей Каспржак, с вводом в строй в 2019 году лагеря "Солнечный" число отдохнувших здесь ребят увеличится до 50 тысяч в год.

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